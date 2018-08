Queaux, France

"On a rempli le camping tout l'été" se réjouit Gisèle Jean, maire de Queaux. Le camping du renard, 26 emplacements, trois lodges et trois chalets, a déjà réussi sa saison estivale. Pour Francette et Daniel, qui viennent depuis 11 ans avec leur caravane de juillet à septembre, c'est "le calme, la verdure, l'ambiance et l'ombre" qui font l'attraction du camping

Il y a aussi le prix qui attire : 2 euros 50 pour une nuit pour un adulte. Un prix abordable pour permettre aux plus grand nombre de vacanciers de venir, c'est l'objectif de la municipalité. Car pour les petits budgets, il y a par exemple sur place la baignade gratuite, les petits prix de la buvette,un barbecue commun à disposition.

La baignade surveillée et gratuite attire de nombreux vacanciers. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

La recette miracle de ce camping municipal deux étoiles : a en croire les vacanciers, c'est sa verdure, sa baignade surveillée, son terrain de pétanque et ses concerts du vendredi soir.