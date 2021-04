Vienne : Cassandre, une Poitevine de 17 ans dans les cuisines de l'Elysée

Cassandre Chaignault, 17 ans, habite à Sanxay dans la Vienne et vient de terminer un stage de 5 semaines dans les cuisines de l'Elysée. Une expérience au plus près de la haute gastronomie et au coeur de la République qu'elle n'oubliera jamais.

Une jeune poitevine dans les cuisines de l'Elysée. Pour égayer les papilles des plus hautes sphères du pays, à 17 ans, Cassandre Chaignault, élève au lycée agricole de Poitiers, le lycée Kyoto, vient de terminer un stage au Palais présidentiel. Une expérience inoubliable pour l'adolescente de Sanxay.

C'est un musée vivant ! - Cassandre

Elle a d'ailleurs les yeux qui brillent quand elle racontent ces cinq semaines dans ces cuisines de prestige. "J'étais impressionnée surtout qu'il y a des cuivres qui datent de 1810. C'était vraiment une institution, c'est un musée vivant !"

Avec le nouveau Chef de l'Elysée Fabrice Desvignes

Evidemment à son arrivée, la jeune poitevine passionnée d'opéra se sent un peu perdue mais elle a rapidement pris ses marques et se sent à l'aise. Pour l'encadrer, elle travaille avec Fabrice Desvignes, le nouveau Chef de l'Elysée, Bocuse d'Or en 2007 et Meilleur Ouvrier de France en 2014.

"Tout le long de mon stage j'étais impressionnée, il pouvait me dire ce qu'il voulait, je prenais toutes ses remarques à cœur. Il est très pédagogue avec les stagiaires, il m'a montré beaucoup de choses", explique la jeune femme avec un grand sourire. Elle a cuisiné pour l'ensemble du personnel de l'Elysée, des gardes républicains aux conseillers du Président.

Eau de tomate et crabe

Impossible de connaitre le plat préféré du chef de l'Etat ni même les produits qu'elle a cuisiné. Cassandre a signé une close de confidentialité. Mais ce qu'elle peut dire c'est qu'elle a découvert la haute gastronomie. "J'ai par exemple appris à faire un eau de tomates pour ensuite la gélifier et la mettre sur un montage de tomates avec un crabe", se souvient-elle. "J'ai travaillé des produits que je ne travaillais pas au lycée et que je ne peux pas non plus travailler à la maison. Du haut de gamme !"

Pour ce qui est de l'avenir, Cassandre rêve de pouvoir ouvrir son propre restaurant et pourquoi pas de faire de nouveaux stages auprès de grands Chefs. En attendant elle a déjà pour projet de faire un stand de "fingerfood" à la prochaine édition des Soirées Lyriques de Sanxay, en croisant les doigts pour qu'elles aient bien lieu cette année.