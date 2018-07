Vienne et Deux-Sèvres : où voir la finale des Bleus dimanche ?

Par Manon Vautier-Chollet, France Bleu Poitou

La finale de la Coupe du monde est dimanche à 17 heures, et les Bleus affrontent les Croates. Pour vivre ça entourés de nombreux supporter, des villes de Vienne et Deux-Sèvres proposent un écran géant. Des cafés et bars seront aussi ouverts.