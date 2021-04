Vienne : La troupe d'art lyrique Figaro Si Figaro La lance un appel aux dons pour assurer sa survie

L'association de passionnés de musique classique "Figaro Si Figaro La" lance un appel aux dons pour maintenir son festival au Fil des Notes prévu la première semaine d'août à Montmorillon dans la Vienne. Avec la crise sanitaire du Covid 19, elle manque cruellement de trésorerie alors même qu'elle doit organiser l'édition 2021 qui aura pour thème l'Autriche et la ville de Vienne "capitale mondiale de la musique : Wolfgang Amadeus Mozart et la famille Strauss". 30 personnes doivent y participer.

"On peut tenir le festival mais on est vraiment limite"

"Les spectacles que l'on organise aussi bien l'été que pendant l'année ont été annulés. C'est une perte très importante", explique Eric Sprogis, directeur musical des productions de "Figaro Si Figaro La". Pas de billetterie car pas de concert, le coût des mesures sanitaires à mettre en place et la baisse des aides touchent durement l'association. "On peut tenir le festival (au Fil des Notes) mais on est vraiment limite et surtout on ne veut pas se retrouver après dans une situation où on ne pourrait plus rien faire", détaille l'artiste.

C'est donc pour toutes ces raisons que "Figaro Si Figaro La" lance une campagne de soutien financier. Ils rappellent cette phrase de Bertolt Brecht : "Tous les arts contribuent au plus grand de tous les arts, l'art de vivre".