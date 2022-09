Vienne, “la plus belle ville de France dont on n'a jamais entendu parler”, d’après un journal britannique

La cathédrale de Vienne en Isère, plus belle ville de France que l'on ne connait pas d'après un journal britannique

Son seul défaut : sa proximité avec Lyon. Dans un article paru en août dans le “Daily Telegraph”, récemment repris par le “Courrier International”, un journaliste britannique dresse un portrait idyllique de Vienne, commune du département de l’Isère située à seulement trente kilomètres de Lyon.

Un patrimoine antique Hors Normes

"Pénétrer sur la place Charles-de-Gaulle par une belle journée ensoleillée à l’heure du déjeuner donne l’impression de faire un voyage dans le temps”. Le ton est donné dès les premières lignes. “Certes, pas comme si l’on descendait d’une DeLorean ou si l’on se trouvait dans un décor digne d’un roman de HG Wells”, tempère-t-il , car à Vienne “ pas de traces ici de pneus fumants ou de visions du futur. Non, on se trouve sur la Rome antique, dans toute sa splendeur et sa majesté architecturale”, conclu-t-il.

Le journaliste ne cesse de comparer Vienne à une autre cité antique gardoise : selon lui, “le Temple d’Auguste et de Livie et ses seize colonnes corinthiennes, n’a de comparaison que la Maison carrée de Nîmes” . En réalité, la sous-préfecture de l'Isère a pour seul défaut d'être éclipsée par sa rivale lyonnaise et ses 700 000 habitants.

Le théâtre antique de Vienne, “la plus belle ville de France dont on a jamais entendu parler”, d’après un journal britannique © Maxppp - Mourad ALLILI

Une fierté pour le maire

La lecture de l’article a particulièrement plu au maire de Vienne, Thierry Kovacs . “Quand vous êtes maire d'une ville et que vous voyez un article d'une revue sérieuse, qui vous dit que votre ville est la plus belle ville de France. _Forcément, ça flatte d'ego_”, explique l’élu.

“Cela fait plaisir, bien évidemment, et ça développe le sentiment de fierté de tous les habitants de cette ville. Parce qu'elle est marquée par un patrimoine exceptionnel, avec un temple qui, effectivement, est l'équivalent de la Maison Carrée à Nîmes, avec une cathédrale qui a tenu un concile, le couronnement d'un pape avec un théâtre antique, le deuxième plus grand théâtre de la Gaule. Et justement, cet article permet de mettre un éclairage supplémentaire. C'est suite à l'accueil de journalistes que de tels articles sont écrits”, conclut le maire, qui rappelle qu’un demi-million de touristes viennent chaque année à Vienne.