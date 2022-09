Vierzon, capitale régionale de l'art contemporain

Une cinquantaine d'artistes et d'architectes investissent la ville. Que des femmes ! Normal puisque le thème est le combat féministe et consiste à mettre en lumière l'apport des femmes dans l'art et l'architecture. Treize lieux dans Vierzon sont investis par les artistes pour un parcours visant à créer un dialogue entre les oeuvres et la ville : " On arrive à la gare, on est déjà accueilli par une grande oeuvre " décrit Abdelkader Damani, directeur du fonds régional d'art contemporain. " On se promène. On va au jardin de la Française, puis à l'usine, au B3. Ensuite, on va dans un jardin art-déco ou une église médiévale, et ainsi de suite, à la rencontre des oeuvres, mais aussi du passé de la ville."

Playground, matrice sable, signé Anne Houel - Frac Centre Val de Loire

Certaines oeuvres en lien direct avec le passé industriel de Vierzon, comme ces aiguilles monumentales imaginées par Laure Tixier, installées au jardin de la Française : " Ce sont simplement des aiguilles de couturière " précise Abdelkader Damani. " Quand on évoque l'histoire de l'industrie française, on évoque toujours la grande industrie occupée par les hommes, mais ou oublie les métiers des femmes qui étaient derrière pour coudre, etc..."

Foyer (aquarelle préparatoire) de Laure Tixier, visible au jardin de la française - Frac Centre Val de Loire

Treize oeuvres resteront à Vierzon, prêtées pour 90 ans par le Frac. Vierzon, l'industrieuse veut changer son image sans renier son passé : " Effectivement, Vierzon est une ville ouvrière " revendique Corinne Ollivier, maire de Vierzon. " On ne l'a jamais renié, bien au contraire. Cette biennale propose un autre regard sur la ville et la propulse au coeur de la création contemporaine tout en revendiquant des valeurs qui nous sont chères comme l'égalité femme / homme. Il ne faut surtout pas avoir peur par ces oeuvres. On veut amener le public à se poser des questions. Il y aura d'ailleurs des médiateurs qui serviront de relais."

Archipelago de Maria Mallo - Frac Centre Val de Loire

Ces deux médiateurs, recrutés à Vierzon, sont présents chaque après-midi au B3 du mercredi au dimanche pour faire le lien avec les visiteurs. Vernissage de la biennale à 18H00 ce jeudi dans les bâtiments de la Société Française : ouvert à tous (et gratuit)