Vierzon, France

Les Estivales du canal attirent environ 15.000 spectateurs (pour un budget de 100.000 euros financés par les collectivités). Quelques légendes sont attendues : Manu Dibango (dans un spectacle très groove) ou encore Dick Rivers (le 13 juillet). Dick Rivers, c'est 55 ans de carrière et il revient avec un nouvel album et une collaboration avec Julien Doré. Sur l'ensemble de la programmation, seul le groupe "Marcel et son Orchestre" est déjà venu à Vierzon, il y a 7 ans lors de sa tournée d'adieu. Les nordistes qui reprennent la route. Massilia Sound System (le 15 juillet), Les Ogres de Barback... des groupes festifs (c'est la vocation des Estivales du canal) et une grosse nouveauté cette année, trois soirées consacrées à la musique classique. La première, le 29 juin avec Jean-François Zygel pour un programme consacré à Jean-Sébastien Bach : "Cela fait plusieurs années que l'idée me trottait dans la tête, reconnait _Frédéric Couturier__, adjoint au maire de Vierzon, chargé de la culture, je suis certain que le site se prête très bien à ce genre de spectacle. Aux estivales, on ne veut rien s'interdire..." _Tous les concerts sont gratuits. Des projections de films en plein air prendront le relais pour la suite de l'été.