Vierzon, France

"Le Cher" va donc voguer à nouveau sur le canal de Berry. C'est près du forum République à Vierzon qu'il a été remis à l'eau. Ce sera l'une des attractions de la fête des associations ce weekend puisque vous pourrez monter à bord. Il aura fallu cinq ans d'effort à l'Arecabe pour récupérer ce bateau qui pourrissait sur un quai de Seine à Paris.

Le convoi exceptionnel à l'entrée de Vierzon, route de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

25,50 mètres de long, 42 tonnes, deux grosses grues auront été nécessaires pour remettre à l'eau "le Cher", arrivé par camion dans le centre de Vierzon. Parmi les curieux, Georges, 81 ans : "C'est formidable. Cela me rappelle ma jeunesse, quand il y avait encore des bateaux sur le canl de Berry. Je m'en rappelle très bien quand les mulets les tirer depuis la berge. "

Il a fallu deux grosses grues pour manipuler le bateau © Radio France - Michel Benoit

C'était à l'époque des chemins de halage, mais le Cher, mis en service dans les années 40 pour transporter du carburant sur le canal de Berry, est motorisé. C'est en 2013 que l'Arecabe l'a racheté, 30.000 euros alors qu'il croupissait sur un quai de Seine à Paris. Alain Cochard, a été marinier à bord : " C'était en 1966. J'ai travaillé quatre mois à bord. On ravitaillé les péniches en carburant sur la Seine. Moi, je suis né sur un bateau, ici à Vierzon. Après, mes parents ont travaillé sur desp lus gros bateaux de gabarit frayssinet. Et le canal de Berry est mort à la navigation, mais c'est bien que des gens se battent pour protéger ce patrimoine. Faut pas le dire, mais je vais offrir une belle cloche en bronze à l'Arecabe pour décorer "Le Cher" quand il reprendra du service ici. C'est grâce à ce genre de cloche qu'on se signalait quand il y avait du brouillard sur les canaux. "

Le Cher mesure plus de 25 mètres de long © Radio France - Michel Benoit

Le Cher accueillera au printemps prochain les touristes pour des balades sur le canal de Berry. Un moment a marqué le président de l'Arecabe, André Barre : " C'était en novembre 2014, quand on est monté à bord pour la première fois et qu'on a pu se rendre compte de l'état du bateau, qui n'était pas si mal que ça d'ailleurs, même si on a quand même eu un peu de travail pour le faire naviguer à nouveau. On n'avait pas un sou quand on s'est lancé dans cet achat. On a lancé une souscription, mais il faut être persévérant dans la vie, la preuve !"

André Barre (au centre) , président de l'Arecabe, entouré de bénévoles de l'association © Radio France - Michel Benoit

Nicolas Sansu, le maire de Vierzon également député à l'époque avait débloqué 10.000 euros sur sa réserve parlementaire. L'Arecabe a également remporté le concours régional sur la défense du patrimoine du crédit agricole avec un joli chèque à la clef. Les membres de l'Arecabe ont également mis la main à la poche. L'opération de remise à l'eau "du Cher" coûte 15.000 euros à elle seule... l'Arecabe lance un appel aux dons pour boucler son budget 50.000 euros au total.