Vierzon : le Festival du Film de Demain frappe fort pour sa première édition

Parmi les co-créateurs, le réalisateur Louis-Julien Petit. C'est lui qui a signé " Les invisibles " en 2018, et cette année " La brigade " avec François Cluzet et Audrey Lamy. Neuf films en compétition, quatre avant-premières, des master-classs et même un grand casting. On ne va pas s'ennuyer.

Alexandra Lamy viendra présenter son nouveau film " Touchées " - Carole Bellaiche

Film engagé ne veut surtout pas dire film ennuyeux insiste Louis-Julien Petit : " Bien au contraire, on veut allier humour, émotion et thèmes de société. Ce sera un festival avec des films populaires. Humour, amour, humanité et engagement résument bien la philosophie de ce festival. Le cinéma peut agir sur les mentalités. Prenons l'exemple d'Alexandra Lamy qui viendra présenter son nouveau film " Touchées " . Elle est accessible mais elle réalise un film sur la rédemption des femmes violentées. Mélanie Doutey sera là aussi. Les films peuvent aider la société civile. C'est ce que j'essaie de faire avec mes longs-métrages, mais je ne fais qu'un film tous les deux ans. Or, il y a beaucoup de réalisateurs qui traitent de thèmes de société. On s'est dit : pourquoi ne pas organiser une rencontre, un rassemblement ? Et en plus des films, on invite les associations qui traitent au jour le jour de ces thématiques aux côtés des habitants. C'est aussi le plus de ce festival. "

Corinne Masiero, présidente du Festival du Film de Demain, à Vierzon - FFD

Une pléiade d'invités : Coline Serreau, Julie Ferrier, Anne Parillaud, Bernard Campan, Audrey et Alexandra Lamy, Jérôme Commandeur, Tarek Boudali, etc... Et comme présidente du jury, Corinne Masiero qui n'est pas que le capitaine Marleau à la télé : " Corinne m'a demandé si elle serait à la hauteur. On connait ses films, on connait son engagement. Elle a travaillé avec Jacques Audiard, Erick Zonka, avec moi et d'autres. Elle dit je suis dans les manifs et dans les films ! "

Julie Ferrier sera également invitée au festival du film de demain - Thibault Grabherr

Mais pourquoi avoir choisi Vierzon ? Fallait-il impérativement une ville de gauche ? " Franchement, je ne me suis même pas posé la question " affirme Louis-Julien Petit. " Je vis dans le Cher et je connais bien Vierzon. La famille Fourneau propriétaire du ciné Lumière a tout de suite été partante et le maire a dit ok. On a donc foncé. Cela fait près de deux ans qu'on travaille sur le projet. " Le ciné lumière de Vierzon offre 1.200 places. Un pass à 25 euros vous permettra d'assister à l'ensemble des projections et masterclass... Un pass journalier à 10 euros est également accessible. L'ensemble de la programmation du Festival du Film de Demain ici.