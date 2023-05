Vierzon : Les Frangines ouvriront les Estivales du Canal

C'est l'un des rendez-vous incontournables de l'été en Berry : les Estivales du Canal à Vierzon. Toute une série de concerts gratuits en plein air dans les jardins de l'abbaye. Elles auront lieu du 7 au 23 juillet. La programmation vient d'être dévoilée par la ville. Marcel et son Orchestre, des habitués clôtureront cette édition et en ouverture, vous pourrez applaudir les Frangines dont la venue avait été reportée à cause du Covid puis d'une naissance. Cette fois-ci, elles seront bien là pour un weekend de lancement le 7 juillet, rutilant.

Ludwig Von 88 - Annaïg Housnard

Ludwig Von 88, les hurlements d'Léo, tout ça le premier weekend et on enchaine avec Babylon Circus le 15 juillet. Ils ne sont encore jamais venus à Vierzon. Un groupe Ska, reggae mais qui sait aussi durcir son son. Changement d'ambiance le 16 juillet avec l'accordéon concert du Berry mais le coup de coeur de Mélanie Chauvet, adjointe au maire de Vierzon, déléguée à la culture, c'est Govrache. Des textes ciselés pour un slam émouvant.

Govrache, à ne pas manquer aux estivales du canal de Vierzon, le vendredi 21 juillet - Vincent le Gallic

On termine le 22 juillet avec le Jim Murple Memorial et le dimanche 23 : des habitués, les nordistes de Marcel et son orchestre, un groupe festif et engagé, à l'image des Estivales de Vierzon.