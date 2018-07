Vierzon, France

Tout le monde connaît le film des Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier. Dans l'après-midi de ce samedi 28 juillet, une chasse au trésor était justement organisée sur ce thème, dans les rues de Vierzon, sur une idée de l'Office de tourisme. Une quinzaine de personnes s'est mise dans la peau de Jacquouille et de Godefroy de Montmiraille, des chevaliers catapultés au XXIème siècle et qui cherchent à tout prix un moyen pour revenir à leur époque. Pour y arriver, ces chevaliers d'un jour devaient trouver des indices à travers toute la ville.

Tout a commencé par une cérémonie orchestrée par le moine Thibaut où chaque participant a été adoubé et a prêté serment. Ensuite, chaque équipe a pu se lancer à la chasse aux indices : six au total. A l'aide d'une carte, de photos, ils devaient se rendre dans plusieurs lieux de la ville. Dans le square Lucien Beaufrère ou dans une église, ils retrouvaient des affichettes révélant des indices sur la manière dont ces chevaliers pourraient retourner dans le passé.

Je suis arrivée il y a deux ans et j'avoue que je ne connais pas ma ville", Virginie

Pour les participants, c'était l'occasion de découvrir la ville. Les Vierzonnais ont eu, eux, l'occasion de la redécouvrir. " Je suis arrivée il y a un peu moins de deux ans et j'avoue que je ne connais pas ma ville. On part toujours loin pour apprendre des choses alors qu'il y en a plein près de chez nous ", reconnaît Virginie. Elle a par exemple appris que le square Lucien Beaufrère où elle se promène souvent est classé Monument Historique.

L'Office de tourisme a prévu d'autres visites originales. Il organise un rallye selfie dès ce vendredi 3 août. Les participants vont devoir se prendre en photos devant des monuments de Vierzon et de cette façon, ils vont là aussi découvrir le patrimoine de la ville.