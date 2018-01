Côte-d'Or, France

Clouzot à Saulieu

Ce samedi 13 janvier, le cinéma l'Etoile de Saulieu vous invite à manger un bout de galette des rois et à revenir voir des vieux films du cinéaste Clouzot. "Le Corbeau", "L'assassin habite au 21" et tous les autres films du "Mystère Clouzot" seront projetés sur grand écran.

Juste avant Clouzot, le film de 2017 "Fantasmes et Fantômes" de Noël Herpe sera également projeté. C'est un mélange savant de terreur, d'humour et de scènes très théâtrales. Trois histoires où se déclinent les charmes et dangers de l'imaginaire. Le rire, la peur et la folie se mêlent dans des contes inspirés de Courteline et Lorde.

Infos pratiques :

Samedi 13 janvier au cinéma l'Etoile de Saulieu

15h30 : projection du film : « Fantasmes et fantômes »

17h30 : Galette des Rois avant la conférence

Conférence : Noël Herpe (réalisateur, historien du cinéma français)

18h15 : Projection du film : « L'assassin habite au 21 » suivi d'un moment d'échange

12€ la soirée complète, 1 seul film : tarif habituels

Guitares à Dijon

Ce samedi 13 janvier il y a des concerts, des expositions, et des dégustations sonores au Palais des ducs et à l'hôtel Maleteste de Dijon. Des guitaristes italiens et argentins viennent gratter de la corde comme ce duo DuotanGo.

Ce samedi des luthiers exposent aussi leurs instruments et comme c'est une journée chic et que nous sommes en Bourgogne, il y aura du vin !

Infos pratiques :

"Guitares à Dijon" est organisée par l'association dijonnaise de "Cordes D'or"

15h - 22h au Palais des ducs de Dijon

Entrée libre

80 crèches à Flavigny-sur-Ozerain

Dans les rues, devant les maisons, au fenêtre des maisons, le petit Jésus montre son nombril à tous les visiteurs. Ses parents sont bien crevés. C'est à Flavigny sur Ozerain, l'un des plus beaux villages de France, jusqu'au dimanche 14 janvier seulement.