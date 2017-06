Vigipirate : Sainte-Suzanne fête la musique enfermée

Dans le contexte de menace terroriste dans une France toujours en état d’urgence, même une tradition comme la fête de la musique n’est pas épargnée. A Sainte-Suzanne prés de Montbéliard, l’événement n’aura pas lieu en plein air ce samedi mais dans une salle.

Pour la première fois, la fête de la musique de Sainte-Suzanne n’aura pas lieu à ciel ouvert mais à l'intérieur. Elle aura lieu ce samedi avec un peu d’avance mais c’est la salle polyvalente qui a été choisie au lieu de la place de l’Europe, lieu habituel des festivités.

Un surcoût de plus de 3 000 euros

S'enfermer pour la fête de la musique, personne chez les organisateurs n'auraient pu l'imaginer il y a encore un an. La place de l'Europe ou se déroulait l'événement encore l’an dernier est impossible à sécuriser entièrement. Il aurait fallu louer des plots pour bloquer les cinq accès et faire appel à des agents de sécurité « Cela aurait engendré plus de 3 000 euros de frais supplémentaires, on ne pouvait pas se le permettre " explique Jean-Daniel Hermettet en charge des manifestations au comité culturel de Sainte-Suzanne.

Sur les conseils du sous-préfet

Vu la situation, le sous-préfet de Montbéliard a donc recommandé aux organisateurs un repli dans la salle polyvalente du village. « C’est dommage car sur la place de l’Europe, ça avait bien marché. On va se retrouver enfermer et c’est plus difficile d’attirer les gens. Il n’y a pas de climatisation dans la salle, je ne vous raconte pas s’il fait chaud. On aura au moins le droit d’ouvrir les fenêtres » ajoute Daniel Bordy. Le vice-président du comité culturel ne perd pas le sourire et encourage le public à ...danser pour faire encore plus d’air.

La tradition a pris un coup dans l’aile mais la fête de la musique aura bien lieu ce samedi à Sainte-Suzanne. C’est le plus important pour les organisateurs comme pour le public. Cinq groupes locaux se produiront dans la salle polyvalente. Plus de 200 personnes avaient participé l'an dernier place de l'Europe.