L'événement Vignes Vins Rando fête ses 15 années d'existence....et pour bien célébrer cet anniversaire, les vignerons et négociants guident qui veut sur 15 parcours inédits. Dont deux en Indre et Loir : à Chinon mais aussi à Saint Nicolas de Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, France

15 ans que l'événement "Vignes Vins Randos" existe. Le rendez-vous œnologique phare du Val du Loire célèbre son anniversaire en proposant 15 parcours inédits : des balades guidées dans les vignobles. Deux se passent en Touraine : à Chinon et Saint-Nicolas de Bourgueil.

Au menu, des parcours classiques de 6 à 9 kilomètres et des parcours famille de 3 kilomètres. Comptez trois heures de marche environ pour découvrir les vignes de la région... et dégustez vins et produits du terroir.

Saint-Nicolas de Bourgueil fête ses 80 ans

Autre anniversaire : celui du 80ème millésime du Saint-Nicolas de Bourgueil. Pour l'occasion, le vignoble a prévu une balade 100% vignes, Ainsi qu'une scène musicale et des food truck.

700 personnes sont venues sur le domaine. L'occasion " de _découvrir les vins de notre région autrement qu'en bouteille en supermarché_." sourit l'un. "D'être en pleine nature" lance l'autre. Mais surtout "d'allier le plaisir de la marche et d'apprendre beaucoup de choses sur les vignes et la production viticole" explique une passionnée qui fait une randonnée du circuit par an.

Un événement sur toute le Val de Loire

La région est le premier vignoble de France avec l'Alsace. L'événement chapeauté par Interloire a du succès :l'année dernière il a rassemblé 1.7 million de visiteurs sur un réseau de 800km de vignoble.