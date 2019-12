Vignoux sur Barangeon : les féeries de Noël au château de Blosset

Et si on remontait le temps pour vivre un Noël berrichon, façon XVIIIéme siècle ? C'est ce que vous proposent les amis du château de Blosset à Vignoux sur Barangeon, près de Vierzon samedi et dimanche après-midi ( à partir de 14H30).

Vignoux-sur-Barangeon, France

Des costumes d'époque, un éclairage aux flambeaux, des contes, et des animations musicales. D'anciens métiers travailleront également sous vos yeux dans cette magnifique demeure du XVIII éme siècle ou vécut le marquis de Blosset. Le temps se fige, l'espace d'un weekend...

L'entrée du château de Blosset à Vignoux sur Barangeon (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Ah, j'entends la cloche, c'est elle qui rythme la visite : c'est le moment d'aller assister au lever de la marquise de Blosset. Nous sommes dans sa chambre, décorée de toile de Jouy blanche et rouge, avec son habilleuse : " La marquise est là en robe de nuit et en corset. Nous pouvons découvrir toutes les composantes de son costume. Chacun déambule comme il le souhaite dans la demeure, détaille Marie-José Léchelon, présidente des amis du château de Blosset. Nous essayons d'agrémenter la visite d'animations qui permettent de plonger dans l'ambiance de cette époque. Tout le monde est en costume. Il y a d'anciens métiers. La troupe Trad Air Ac joue de la musique, danse et raconte des histoires d'antan. Même St-Nicolas sera là !"

La chambre de la marquise de Blosset - Les amis du château de Blosset

Jeannine Renard a confectionné les costumes : " Je mets environ une quinzaine de jours pour réaliser un costume comme celui-ci en taffetas bleu. Le plus compliqué, c'est bien sûr celui de la marquise dans le style Pompadour avec ses plis Watteau. Il pèse huit kilos ! C'est une horreur à repasser. Il y a aussi les corsets avec leurs baleines. , les bustiers. savez-vous ce qu'est un vertugadin ? C'était une sorte de bourrelet que les dames plaçaient sous leurs jupes pour faire rebondir les hanches. On essaie d'être le plus proche de la réalité."

Jeannine Renard réalise les costumes pour les amis du château de Blosset. © Radio France - Michel Benoit

Jeannine a réalisé une quinzaine de costumes : certains d'apparat, d'autres pour tous les jours. Nous passons dans le grand salon, magnifiquement meublé. Une fileuse de laine et une tapissière vous expliqueront leurs techniques. Chacun déambule comme il le souhaite dans la lumière tamisée des flambeaux. Un détour par les cuisines pour arriver dans la salle à manger : la table est dressée pour nous. Vous pourrez boire un chocolat tel qu'il était servi à l'époque.

Marie-José Léchelon, présidente des amis du château de Blosset © Radio France - Michel Benoit

Le château de Blosset remonte aux années 1770 et appartient à la famille de Jean-François Morlon : " Le grand tournant pour cette demeure, c'est vers 1770 quand le marquis de Blosset, qui fut ambassadeur de Louis XV au Danemark a décidé de reconstruire complètement la maison. Il a fait appel à un architecte danois. Le château de Blosset est sans doute la seule demeure XVIII d'inspiration danoise, visible en France !"

La marquise de Blosset et ses enfants - Les amis du château de Blosset

Certes, le château est plus petit aujourd'hui : il manque une aile, détruite durant la deuxième guerre mondiale, mais le lieu vaut le détour. Si vous êtes sage, vous pourrez même goûter la liqueur de l'époque : le cordial du marquis. Entrée : 6 euros pour les adultes, gratuite pour les enfants jusque 10 ans. Le château de Blosset est situé route de St-Laurent.