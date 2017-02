Village d'hiver à Torcy : les plaisirs de la montagne aux portes de Paris

Pour la treizième année consécutive, un village sportif d'hiver est installé à Torcy, à l'est de la capitale. Pour les amoureux de glisse, une patinoire et une piste de ski et de luge sont installées sur la base de loisirs de Vaires jusqu'au 26 février prochain.

Même sous une pluie verglaçante, des dizaines d'enfants envahissent la piste de luge ce dimanche matin à Torcy. Pour la treizième année, un village sportif d'hiver est installé sur la base de loisirs de Vaires. Il a ouvert le 1er février dernier.

Mélina, six ans, son bonnet vissé sur la tête, s'élance sur la piste. Et à l'arrivée, la petite fille a un sourire jusqu'aux oreilles : "c'était trop cool les bosses et quand j'ai glissé avec papa, on avait de la neige sur nous !" A ses côtés, sa mère, Sonia, est quasiment aussi contente qu'elle. "Moi je n'avais pas fait de ski depuis l'âge de 8 ans donc ça rappelle des bons moments", s'amuse la maman.

Une piste de ski et de luge de 900m2

Mathias lui accompagne sa fille sur la patinoire mais le père de famille n'est pas très à l'aise sur la glace. Il se cramponne à la rambarde. "Ça doit être la première fois en 20 ans que je me mets sur des patins donc c'est un peu compliqué, sourit Mathias. On est pas loin de la chute, il faut slalomer entre les enfants qui se jettent sur la glace, c'est pas évident." Pourtant la patinoire est large, 800 mètres carrés. La piste de luge et de ski mesure elle 900 mètres carrés.

Le village, financé par la région Île-de-France, est géré par l'UCPA qui emploie pour l'occasion une quinzaine de salariés. Parmi eux, il y a Thibaut, un moniteur de ski. Et lui est très fier de sa piste. "Elle est plutôt pas mal pour faire des petites courses en luge, explique Thibaut. Concernant la partie ski, il y a un côté pour s’entraîner à descendre et un autre côté fait pour les experts, avec les petites bosses et les slaloms".

15 000 visiteurs en moyenne chaque année

De nombreuses familles venues de toute la région profitent de ce petit coin de montagne à l'est de Paris. "Parmi notre public, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la montagne et puis, il y a ceux qui vont bientôt au ski mais qui veulent initier leurs enfants avant de partir"', souligne Alexandre Kontogom, le responsable du village. Chaque année, il accueille en moyenne 15 000 visiteurs.

Le village sportif d'hiver de Torcy reçoit le public de 14h à 19h en semaine, de 10h à 22h le samedi et de 10h à 20h le dimanche. Comptez 4€ la location des patins pour une heure. Pour le ski, c'est 5€ l'heure et pour la luge, 2€ les 30 minutes.