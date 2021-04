Village du Livre de Fontenoy-la-Joûte : entrez, c'est ouvert !

Pas de grand déballage en ce lundi de Pâques à Fontenoy-la-Joûte, le Village du Livre en Meurthe-et-Moselle, pour cause de restrictions sanitaires. Mais la dizaine de libraires-bouquinistes a ouvert boutique tout ce week-end. Leur métier est bel et bien essentiel pour les lecteurs fidèles.

Contrairement aux deux premiers confinements, leur activité est désormais considérée comme essentielle. Et c'est un soulagement pour les libraires-bouquinistes installés au Village du Livre de Fontenoy-la-Joûte, dans le Lunévillois.

Fontenoy-la-Joûte compte 315 habitants et 8 bouquinistes professionnels © Radio France - Isabelle Baudriller

Les anciennes fermes du village ont été transformées en librairies © Radio France - Isabelle Baudriller

"Si ça ne nourrit pas le corps, ça nourrit l'esprit et l'esprit a besoin de grandir", souligne Jérémy Adam qui tient depuis quatre ans Le Lotus Bleu, au cœur du village. "Ça permet aussi de légitimer un métier et pour nous, c'est important." Isabelle, qui pratique elle aussi un métier désormais essentiel puisqu'elle est coiffeuse, repart avec une demi-douzaine de livres sous le bras : "Des Harlan Coben et puis des livres pour ma petite-nièce, pour les enfants".

Avec ou sans confinement, les livres c'est tout le temps - Isabelle, lectrice en toutes circonstances

Les lecteurs sont restés fidèles au Village du Livre en 2020. C'est le cas de Christian qui s'est déplacé de Saint-Nicolas-de-Port pour compléter ses collections de BD : "Je viens régulièrement, c'est vrai que ça fait du bien, on retrouve une ambiance apaisante et par les temps qui courent, ce n'est pas désagréable !"

Des centaines de milliers de livres anciens et de seconde main © Radio France - Isabelle Baudriller

"Nos clients, très sympas, ont toujours été au rendez-vous dès qu'ils ont pu", constate Françoise Baltzer, qui habite à Fontenoy-la-Joûte depuis 2015, au-dessus de sa librairie Les Caractères. Pour la troisième vague, cette native de Strasbourg s'interroge sur les limites de déplacements. "A voir ! On va effectivement rester ouverts les samedis, dimanches et jours fériés et pendant les deux semaines de vacances scolaires. Je ne sais pas ce que cela va donner, on navigue à vue."