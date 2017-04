Village gaulois du Sud-Ardèche: un appel aux dons pour construire la maison du chef

L'archéosite de Saint-Alban-Auriolles ouvre ce mercredi avec un nouveau chantier: la maison du chef. Les bénévoles estiment son coût à 15.000 € et lancent un financement participatif.

C'est un nouveau défi que se lancent les bénévoles de l'archéosite. Les bénévoles travaillent depuis plusieurs années à la construction avec les outils de l'époque d'un village gaulois: il y a déjà la taverne, la maison du potier, celle du verrier. Ils entreprennent la construction cette année de la maison du chef. Une telle maison a été découverte dans le Gard. On ne sait pas exactement à quoi elle servait. On y a retrouvé des traces de malte: était-ce une lieu pour la fabrication de la cervoise?

Un coût estimé à 15.000 €

Il faut rassembler une somme importante car si tous ici sont bénévoles, les outils doivent être fabriqués par des forgerons pour se rapprocher des outils gaulois, il faut aussi acheter le chaume pour couvrir la maison ainsi que le bois nécessaire à sa construction. L'archéosite a donc lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule. Et ça fonctionne puisque sur les 3.300 € demandés 1.800 ont déjà été récoltés.

La maison du verrier © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les visites reprennent ce mercredi

Finies les visites libres du site comme les années précédentes. Cette saison, vous pouvez visiter le site avec un guide et trois départs par jour à 11H, 15H et 17H. Vous pourrez ensuite vous balader dans le village et voir l'atelier du potier, celui du verrier ou encore boire un coup à la taverne.