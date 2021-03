Village préféré des Français : jour J pour Auvillar en Occitanie

Et si vous aidiez Auvillar à devenir Village préféré des Français ? 14 candidats, un seul en Occitanie. Le petit village d'Auvillar, 916 habitants, dans le Tarn-et-Garonne entre Agen et Montauban. Le vote se termine ce soir minuit, les résultats seront annoncés cet été dans l'émission télévisée du même nom présentée par Stéphane Bern.

Folklore et vieille pierre

A Auvillar on croise les doigts pour l'emporter. Anne-Marie est venue se promener dans la bastide et elle l'adore :

Je venais en vacances ici à Auvillar, j'allais sur la place du Château voir la fête de la Saint-Noé et manger le tourin, la soupe avec de l'ail et du vin. Avec les vignerons, les enfants sur les barriquots, c'est magnifique"

Et quand il s'agit de défendre les couleurs d'Auvillar, Anne-Marie ne s'arrête plus :

Et il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le bon air, et le soleil et le point de vue sur la Garonne. On a tout !"

Ce que Jérôme aime à Auvillar, c'est la quiétude, loin du tumulte Toulousain :

Ces ruelles étroites et pavées où on aime se promener et les halles magnifiques. L'ambiance est paisible. C'est très agréable"

La halle circulaire d'Auvillar est remarquable... elle a même droit à son panneau sur l'autoroute. © Radio France - Pascale Danyel

Retombées touristiques

Avec cette émission télévisée, même les perdants sont gagnants. C'est le cas de Lauzerte, 1500 habitants, autre commune du Tarn-et-Garonne à 35 km d'Auvillar. Il y a deux ans le village se classe 4ème, depuis le maire a changé, mais l'actuel François Lemoing témoigne d'un véritable rebond :

On estime avoir augmenté entre 10 et 12% la fréquenattion à Lauzerte l'annén'e qui a suivi le passage dans cette émission"

Rebond tourisitique aussi pour le village de Lagrasse dans l'Aude, 550 habitants entre Carcassonne et Narbonne, finaliste en 2017, et 20% de touristes supplémentaires, le maire René Ortéga :

Passer au niveau national, automatiquement vous avez des retombées pour la commune"

Alors si il était possible de candidater à nouveau... le maire de Lauzerte n'hésiterait pas :

Participer à ce genre d'émissison et voir son village à l'honneur fait toujours plaisir quand on aime son village et c'est le cas de Lauzertins"

C'est le cas aussi des Auvillarais qui croisent les doigts pour arriver en tête.

Vous pouvez voter en ligne ou par téléphone au 3245 (service : 0,80 euro/min + prix d’un appel).