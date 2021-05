Village préféré des Français : Hérisson, dans l'Allier, sous les projecteurs

Les votes sont clos pour le Village préféré des Français et on saura cet été si la petite cité médiévale de l'Allier est l'heureuse élue. En attendant, une équipe est venue tourner le reportage qui sera diffusé sur France 3. Parmi les 14 candidats, Hérisson porte les couleurs d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le vendredi, c'est jour de marché à Hérisson. Au pied du clocher de l'ancienne église Saint-Sauveur, les hérissonnais font leurs courses : fromages, légumes, fleurs, etc. Guillaume a posé sa caméra sur la place. Il tourne les toutes dernières images du reportage qui sera diffusé fin juin, début juillet, sur France 3. Pour cette 10e édition de l'émission de Stéphane Bern, 14 villages sont en compétition, dont Hérisson, 630 habitants, surplombé par les ruines de son château fort, et niché sur les rives tranquilles de l'Aumance.

L'Aumance, romantique, à Hérisson © Radio France - Dominique Manent

Un rien austères, les ruines qui dominent le village © Radio France - Dominique Manent

Un village qui vit

Stéphane Bern n'est pas venu à Hérissson. C'est Emilie qui joue le rôle de candide. La jeune femme est céramiste, nouvellement arrivée dans la commune. Tout au long du reportage, elle déambule dans les ruelles, rencontre des habitants, et apprend à connaître le village. Tout s'est bien passé pour elle : "L'équipe est super sympa !"

Emilie est le fil rouge du reportage © Radio France - Dominique Manent

Pierre-Hugues Fremy, journaliste et réalisateur à Morgane Production, a dû jongler entre nuages et éclaircies. Mais il estime avoir en boîte de belles images. Il a aussi été impressionné par les Hérissonnais : "Ils sont très concernés, très impliqués, c'est un village qui vit."

Quelques images tournées au bar associatif © Radio France - Dominique Manent

Parmi ceux qui animent la commune, le Hérisson social club, le bar associatif, qui sort tables et chaises sur la place. "C'est plein à craquer l'été" assure Catherine, l'une des bénévoles qui dresse la liste des animations proposées tout au long de l'année : concerts, stages pour enfants et adultes etc. Hérisson n'est donc pas un musée à ciel ouvert mais un village avec des associations dynamiques, des commerces, un label Natura 2000.

A Hérisson, on aime la lecture © Radio France - Dominique Manent

Et pourquoi pas Hérisson ?

Ces atouts peuvent-ils faire la différence ? Oui, selon les Hérissonnais ! "Nous avons tellement de trésors ici" souligne Solange, de passage sur le marché. Mickaël, qui a craqué pour une maison avec vue sur le château, est plus qu'enthousiaste : "Regardez, tout le monde se parle ici, c'est un village heureux !"

Hérisson vu du pont © Radio France - Dominique Manent

"Nous sommes déjà tellement _fiers de participer_, de porter les couleurs de la région" témoigne pour sa part Chrystelle Blanchard, guide conférencière à Hérisson. Elle a mis ses talents au service de l'émission. "Sans pression" dit-elle, tout en reconnaissant que la télévision exige réactivité et esprit de synthèse. Chrystelle a hâte de découvrir le produit fini : "Deux jours de tournage pour 7 minutes de film" souligne la guide.

Quoi qu'il arrive, cette émission sera un formidable coup de projecteur sur le village et sur le département de l'Allier "dont on ne sait pas toujours où il se trouve."

Le clocher de Hérisson © Radio France - Dominique Manent