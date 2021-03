Village préféré des Français : le maire de Chateauneuf croit en une victoire cette année

Jean-Paul Maurice y croit. Le maire de Chateauneuf (Côte-d'Or) croit en une victoire de son village dans le concours "Le Village préféré des Français" dont les votes se terminent ce jeudi 25 mars 2021, à 18 heures. La raison d'une victoire du représentant bourguignon face aux 13 autres villages en lice ? "Tout simplement parce que on a un beau petit village qui a gardé son authenticité et qui est connu partout en Bourgogne-Franche-Comté puisqu'on est la carte postale de la région", répond le maire avec une pointe de chauvinisme dans la voix.

"Je pense qu'on peut être chauvins : on a de beaux villages en Bourgogne", lance Jean-Paul Maurice

Chateauneuf a déjà quelques atouts dans sa manche, à quelques heures de la clôture des votes : "J'ai envie de dire qu'on est déjà classé parmi les plus beaux villages de France donc c'est signe d'une certaine notoriété et d'une certaine qualité", affirme Jean-Paul Maurice. Le village a obtenu ce label en 1996 qui amène les "Dijonnais et Chalonnais à venir chez nous", poursuit l'édile.

Le maire de Chateauneuf (Côte-d'Or), Jean-Paul Maurice, croit en une victoire de son village au concours du "Village préféré des Français". Copier

Côte paysages, la commune a conservé son aspect médiéval avec un château qui domine l'Auxois, "des ruelles qu'il faut prendre le temps de découvrir parce qu'elles sont cachées par la végétation, qui sont très ombragées l'été et donc très agréables", ajoute Jean-Paul Maurice. De là à battre les 13 autres candidats ? "Oui, répond-t-il, en Bourgogne on a ce qu'il faut. Je pense qu'on peut être chauvins : on a du bon vin chez nous et on a aussi de très beaux villages."

Le maire espère aller plus haut que Bèze et Flavigny-sur-Ozerain, villages candidats au concours de France 3

Jean-Paul Maurice espère aussi que son village va placer la Bourgogne en haut du podium après deux échecs : ceux de Flavigny-sur-Ozerain, 8è en 2013 et Bèze, 10è en 2017. "Jusqu'à présent la Bourgogne-Franche-Comté n'a jamais été très haut dans le classement, et on espère faire mieux bien sur. Il faut qu'on gagne" lance-t-il. Et ça tombe bien puisqu'il a déjà reçu le vote du maire de Flavigny-sur-Ozerain, Dominique Bondivena.

Sa commune est arrivée 8è en 2013 du concours présenté par Stéphane Bern et l'effet de son émission est encore palpable aujourd'hui. "Nous avons eu dans les deux premières années un rechassé important avec 30.000 touristes en plus, précise l'édile. En 2019, on était à 120.000 touristes par an."

"Ce n'est pas le concours qui a fait découvrir, d'un coup, Flavigny mais ç'a été un accélérateur", Dominique Bondivena, maire de Flavigny-sur-Ozerain, commune candidate au "Village préféré des Français" en 2013

En plus des touristes, il y a plus de commerces dans le village de près de 300 habitants et Dominique Bondivena y voit l'effet de l'émission. "_Il y a une dynamique qui s'est créée grâce au concours avec de nouvelles boutiques. Une céramiste s'est installée, il y a aussi quelqu'un qui produit des escargots bio, un autre qui produit des huiles essentielles. Cette semaine j'ai encore reçu deux candidates pour un atelier d'émail et de poteri_e", liste le maire de Flavigny-sur-Ozerain.

Il tempère néanmoins : "Ce n'est pas le concours qui a fait découvrir, d'un coup, Flavigny, mais ç'a été un accélérateur." Il espère que Chateauneuf va profiter du même effet avec une belle place pour le cru 2021 du concours "Le village préféré des Français."