Village préféré des Français : Montpeyroux échoue à la 8ème place, mais s'en contente très bien

Sur cette placette, au milieu du village, un rétroprojecteur diffusait sur un tableau blanc la chaîne publique France 3. Devant, une grande table accueillant les conseillers municipaux, le maire et quelques habitants. Parmi eux, des enfants qui très vite s'enflamme, alors que Stéphane Bern annonce le début du concours. "C'est notre village natal, allez Montpeyroux !!" s'enthousiasment les jeunes pré-adolescents, qui rêvent d'une victoire comme si c'était un match de football.

Les habitants de Montpeyroux (Puy-de-Dôme) devant la télé sur la place du village © Radio France - Mickaël CHAILLOUX

Un village médiéval perché à 457 mètres d'altitudes

Quelques 50 personnes s'étaient donc donnés rendez-vous sur cette place pour visionner cette émission. Tous espéraient que Montpeyroux soit sacré le village préféré des Français, d'après leurs votes. Labellisé "Plus beau village de France" depuis 1989, ce village médiéval offre, c'est vrai, un certain charme, lié à son passé, mais aussi à sa vue sur la chaîne des Puys et sa vie animée, un peu à la méditerranéenne. Le premier soulagement vient vite : non, Montpeyroux ne terminera pas dernier de la compétition. Encore pire quand on approche le top 10.

C'est finalement à la huitième place que l'on retrouve le village. Mais les habitants sont loin d'être déçus. Cette visibilité nationale plait à tous, à tel point que lorsque fut diffusé le reportage, un silence quasi monacal a régné, avant une "standing ovation". "On est dans une moyenne qui est bien. Cela va attirer du monde dans notre village, entre 15 et 25%. Il va falloir gérer tout ça" explique le maire Christophe Rochette, réélu en mars dernier.

Même son de cloche pour Cyrille Zen, restaurateur et gérant du Bistro Zen sur la place de Montpeyroux, qui se dit très "satisfait". "Juillet/août, ce sont des mois très important. Avoir cette visibilité va nous permettre de sauver la saison. Aujourd'hui, nos salariés sont revenus travailler, et on a même pu embaucher trois personnes supplémentaires" explique le chef.

La réaction de Cyrille Zen, gérant du Bistro Zen à Montpeyroux Copier