Village préféré des Français : Saint-Vaast-la-Hougue fera-t-elle aussi bien que Barfleur?

A l'ombre des tours Vauban, les coeurs des Saint-Vaastais battront un peu plus fort ce mercredi soir, devant France 3, à l'occasion de la diffusion de l'émission de Stéphane Bern, "le Village préféré des Français". Pour représenter la région Normandie, c'est Saint-Vaast-la-Hougue qui a été choisie cette année et tous les français ont pu voter pour la commune entre le 27 février et le 21 mars dernier.

Désormais, les jeux sont faits. Les votes pour les 14 villages candidats ont été comptabilisés, et ce soir, le classement sera présenté en prime-time, en débutant par le village le moins bien classé, pour terminer avec le vainqueur de cette 8e édition du concours. Autrement dit, on espère que le reportage tourné à la fin du mois de mai à Saint-Vaast en présence de Stéphane Bern sera diffusé le plus tard possible dans la soirée, ce qui serait synonyme de bon classement, voire de victoire.

Entre chauvinisme et modestie

Un succès, certains Saint-Vaastais y croient dur comme fer : "les tours Vauban, la Hougue, l'île Tatihou, les huîtres et le port au coeur de la ville, ce sont autant d'atouts qui font du village un petit coin de paradis", assure Yves, boucher dans la rue commerçante. "C'est tout simplement la plus belle ville de France!" ajoute Sandra, depuis son bar, sans chauvinisme aucun. D'autres font preuve de plus de modestie en rappelant que "des beaux villages en France, il y en a des quantités!"

La mairie a en tout cas décidé de faire de cette soirée, un événement festif convivial. Un écran géant retransmettra l'émission place de l'église. Les associations locales ont été mobilisées pour assurer la restauration, et comme la météo devrait être de la partie, la soirée s'annonce chaude!

Pratique : Concert du groupe Marinade dès 19 heures ce mercredi place de l'Eglise, suivi de la retransmission sur grand écran de l'émission de France 3 "le Village préféré des Français". Restauration sur place.