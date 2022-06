Village préféré des Français : Sancerre espère passer le relais à Levroux

Le Berry va t-il succéder au Berry dans l'émission le "Village préféré des Français" diffusé ce soir sur France 3 ? L'an dernier, au terme de l'émission, Sancerre avait raflé le titre. La commune berrichonne constate depuis les conséquences, jour après jour : "On a vu la fréquentation touristique augmenter de 30 à 40% tout au long de l'année ! s'enthousiasme Laurent Pabiot, le maire de Sancerre. Des gens viennent découvrir, d'autres qui connaissaient déjà reviennent. On a aussi tout un public de personnes qui vont de village préféré en village préféré". Il faut dire que l'émission offre une belle vitrine.

La fréquentation touristique en hausse de 30 à 40%

"On a 9 minutes de reportage qui nous ont été consacrées, tourné en avril lorsque Stéphane Bern est venu dans la commune" explique Alexis Rousseau Jouhennet, maire de Levroux. Ce clip de présentation sera diffusé au cours de la soirée, au fur et à mesure que tomberont les résultats. "Les villages étant classés en fonction des votes du public, on espère arriver le pus tard possible dans la soirée ! Ca voudra dire qu'on est bien noté!". Mais qu'importe le résultat, le maire sait déjà que les retombées économiques seront importantes.

"Tous les maires qui ont déjà participé nous disent que, quel que soit le classement, ils voient la fréquentation augmenter les semaines qui suivent !"

Le maire de Sancerre insiste : "Ce n'est peut être pas directement une conséquence mais depuis l'émission, nous avons de nouveaux commerces qui s'installent. Une fleuriste, un opticien, un magasin de vêtements..." A l'heure de passer le relais, il tient à encourager le village indrien : "Allez Levroux ! On espère que le titre restera en Berry"

Des encouragements appréciés par le maire de Levroux : "Je ne dirais pas Levroux c'est fou... mais presque ! Vive Levroux et vive l'Indre !". Un écran géant sera installé place Nivet au centre de Levroux pour suivre la soirée qui débute à 21h00 sur France 3.

