Allier : Souvigny, berceau des Bourbons, village préféré des Français ?

Souvigny, Allier, France

L'Auvergne va pousser ce mercredi soir derrière Souvigny (Allier), candidat au titre de village préféré des Français, saison 8. Il faut dire que la commune bourbonnaise ne manque pas d'atouts. Souvigny fait partie de la grande histoire de France. Site clunisien, il a été décrété sanctuaire de la paix. "Souvigny est une des 18 villes-sanctuaires, au côté de Lourdes ou du Mont-Saint-Michel, pour faire rayonner la foi", explique le père Pierre Marminat, prêtre du village.

Un patrimoine religieux et historique fort

De fait, Souvigny peut s’enorgueillir d'un très bel édifice : l'église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul, située en centre-bourg. "C'est la plus grande église du département de l'Allier", raconte Mathieu Pradels, guide-conférencier du village."On l'appelait la fille aînée de Cluny car c'était le premier prieuré fondé par cette grande abbaye en 915-920". L'église est très grande, mélangeant architecture romane et gothique. Elle a été restaurée en 2009, aux couleurs jaune et ocre."Il faut savoir que les églises, au Moyen-Age, étaient entièrement peintes en couleurs vives et éclairées", raconte le guide.

L'église de Souvigny © Radio France - Mickaël Chailloux

Au centre de l'église, on trouve le tombeau des deux abbés enterrés ici, Saint-Mayeul et Saint Odilon. Au XIIe siècle, le prieuré accueillait un pèlerinage à la mémoire des deux abbés, qui pouvait rassembler jusqu'à 300 personnes et plus de 50 moines. Depuis quatre ans, un pèlerinage prend forme à Souvigny. "On a voulu redonnner sa place à Souvigny", souligne le père Pierre Marminat, "des gens viennent constamment découvrir ou redécouvrir l'église." Au sein de l'édifice se trouve aussi un orgue fabriqué par le célèbre Clicquot.

Berceau des Bourbons

Le village est aussi connu pour être le berceau des Bourbons. Dans deux chapelles, on trouve les gisants du troisième duc de Bourbon, Louis II "le Bon" et sa femme Anne.

Des atouts historiques qui s'ajoutent à une qualité de vie plutôt honorable. A Souvigny, il y a deux écoles, une publique et une privée. Le village a même une nouvelle dentiste, Charlotte Lépée, installée depuis octobre dernier. "Je pensais pas qu'il y aurait autant de demandes. Ça marche tellement bien que je cherche un deuxième collaborateur" explique-t-elle. "C'est un village où il fait bon vivre, on est pas si perdu que cela, pas loin de Moulins et Clermont", raconte celle qui a hésité avant de faire affaire à Souvigny.

Le maire de la ville, Jean-Claude Albucher, est fier et heureux de voir son village cité dans ce concours. "Si nous avons été choisis, ça ne vient pas que de l'avis du maire. Il y a d'autres personnes qui ont visité, qu'on n'a peut-être pas vu." Et notamment... Stéphane Bern. "Il est venu tourner le 19 octobre dernier un épisode de Secrets d'Histoire sur Anne de Beaujeu. Il est tombé sur le charme du village", raconte-t-il.

Une très grande majorité de la population est mobilisée derrière son village. D'ailleurs, Jean-Claude Albucher appelle les Souvignyssois(es) à se rassembler ce mercredi soir à l'espace Saint-Marc pour regarder l'émission devant un écran géant.

