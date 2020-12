Villard-de-Lans : les vacanciers profitent de la montagne, même sans remontées mécaniques !

Qu'importe le contexte sanitaire morose et l'impossibilité de faire du ski alpin en raison des restrictions sanitaires, les touristes sont au rendez-vous dans les stations iséroises et notamment à Villard-de-Lans, dans le Vercors.

La deuxième semaine des vacances de Noël est déjà bien entamée et malgré le contexte sanitaire, les vacanciers sont présents dans les stations de montagne iséroises. Les pistes de ski sont vides car les remontées mécaniques sont toujours fermées mais les touristes profitent du grand air et des autres activités qu'offre la montagne. Dans le Vercors, à Villard-de-Lans, France Bleu Isère a croisé beaucoup de familles ravies d'être venues, même si elles punies de ski alpin cette année.

Les vacanciers profitent de la montagne différemment cette année. Copier

Des vacances pour changer d'air

Partir à la montagne pendant les fêtes, c'est une tradition à laquelle Jean refuse de déroger : "Je travaille toute l'année alors je ne vois pas pourquoi je ne partirais pas en vacances. En plus, il fait beau et on peut respirer l'air frais, malgré le masque", raconte le parisien. Effectivement, dans les rues, à part les visages masqués, tout est fait pour oublier le contexte sanitaire, à commencer par l'ambiance musicale. Cela fait 30 ans que Lionel anime les rues avec son accordéon, une mission qu'il prend encore plus à cœur cette année. Il est en est convaincu, "les gens ont besoin de gaieté en ce moment !"

Il y a moins de monde que d'habitude dans la station de Villard-de-Lans. © Radio France - Louise Buyens

Les vacanciers présents sont souvent des fidèles de la station iséroise "Cela fait quatre ans qu'on revient ici", témoigne Claire, venue de Bourg-en-Bresse avec sa famille. "On ne peut pas faire de ski mais on a fait du ski de fond et on s'est bien amusés !"

Fréquentation en baisse

Christophe, lui, apprécie tout particulièrement le calme qui règne par rapport aux années précédentes. "J'aime bien juste me balader dans le calme et sans les remontées mécaniques qui font du bruit."

Les chalets et les marrons chauds, des traditions du marché de Noël. © Radio France - Louise Buyens

Installé au cœur de la station, le marché de Noël est moins fréquenté que d'habitude mais l'essentiel est ailleurs selon Caroline, vendeuse de produits à base de châtaignes. "Les gens sont contents de voir de l'animation et l'ambiance de Noël. Sur le marché on vend des produits mais c'est aussi un endroit avec de la chaleur humaine et on en a besoin en ce moment", assure la jeune vendeuse.

Les chalets du marché de Noël resteront installés jusqu'au nouvel an, une façon de garder l'esprit de Noël chez les visiteurs à la recherche d'évasion.