Villard-de-Lans : Martin Fourcade rend visite aux écoliers de l'école des Laîches

Le champion du monde et quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade, a rendu visite à une classe de l'école primaire des Laîches de Villard-de-Lans ce mardi matin, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique.

Villard-de-Lans, France

Un champion en son royaume ! Le quintuple champion olympique, onze fois champion du monde de biathlon, Martin Fourcade, a rendu visite ce mardi matin à une classe de l'école primaire des Laîches de Villard-de-Lans, dans le Vercors. Habitant de la commune depuis une dizaine d'années, Martin Fourcade a voulu discuter de son métier et de sa passion avec des écoliers, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique.

L'athlète a pu répondre aux questions des enfants pendant environ 1 h 30. La semaine olympique et paralympique a pour vocation d'assurer la promotion de la pratique sportive chez les jeunes.

Les enfants de l'école de Laîches ont évidemment apprécié ce moment : "De voir un champion olympique dans notre classe, c'est un choc", dit un enfant. "Il vient pour nous voir, nous avons énormément de chance !", dit un autre. Martin Fourcade avait notamment amené certaines de ses médailles olympiques.

"J'ai envie de transmettre cette énergie et cette motivation aux plus jeunes." Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon

Le champion, lui, ressort également satisfait de sa rencontre avec les écoliers : "Je suis très heureux de partager cette expérience à des enfants qui me connaissent, que je croise régulièrement sur mes chemins d'entrainement ou quand j'amène mes filles à l'école, c'est un vrai plaisir", explique-t-il. "J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de grands champions dans ma jeunesse, et c'est en partie ces grands champions là qui m'ont permis de rêver et qui m'ont permis de me projeter. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre cette énergie et cette motivation aux plus jeunes. Si un seul de ces jeunes a la chance de vivre un petit bout de l'aventure de sportif de haut niveau que j'ai eu la chance de vivre, ce sera déjà une réussite."

Le champion Martin Fourcade était présent à l'école de Villard-de-Lans. © Radio France - Simon Soubieux