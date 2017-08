A Villars-Fontaine, l'art de rue fait revivre les anciennes carrières

Les amoureux d'art en général et d'art de rue en particulier ont rendez-vous aux anciennes carrières de Villars Fontaine cette semaine, pour la deuxième édition du Festival France Bleu Street Art on the Roc(du 20 au 27 août).

Jusqu'à dimanche, l'association Vill'Art propose aux visiteurs de très nombreuses performances d'artistes, peintres, graffeurs, comédiens et musiciens. Le tout dans un lieu complètement atypique : cette carrière abandonnée depuis 12 ans et réhabilitée par la mairie. Une sorte d'amphithéâtre à ciel ouvert, cerné par de véritables murs de calcaire de 15 mètres de haut.

Le personnage de Hopare commence à prendre forme © Radio France - Arnaud Racapé

De la ville à la pierre ancienne, le grand écart des graffeurs

Comme l'an dernier, ce sont les maîtres du graffiti et leurs fresques monumentales qui seront particulièrement attendus. Trois artistes ont été retenus après concours pour cette année, parmi lesquels Alexandre Monteiro, alias Hopare, originaire de la banlieue parisienne.

Et pour pouvoir lui parler, il faut d'abord le faire descendre de sa nacelle où il a commencé à peindre à même la pierre ce dimanche. Certes, apparemment pour ce graffeur mondialement connu, la hauteur n'est pas vraiment une nouveauté. Non justement j'aime bien", dit-il en souriant, "parce que du coup je suis un peu dans ma bulle, j'écoute ma musique, je suis à 10-15 mètres de hauteur, tranquille".

"Figuratif, futuriste, coloré, voilà comment Hopare décrit son style © Radio France - Arnaud Racapé

Du calcaire vieux de 140 millions d'années

La nouveauté en revanche pour Hopare, c'est le terrain de jeu : rien à voir évidemment avec les grands centres urbains qu'il pratique d'ordinaire : "d'habitude ce sont des bâtiments, des lieux qui n'ont pas forcément d'histoire, des choses très modernes qui ont vieilli avec le temps. Ici c'est quelque chose de très vieux, qu'il faut préserver, du coup je ne peux pas travailler comme d'habitude. C'est à dire qu'en temps normal j'aurais repeint la façade, en blanc ou en noir. La je veux garder au maximum son histoire tout en lui imposant la mienne.

Le Bacchus géant réalisé lors de l'édition 2016 © Radio France - Arnaud Racapé

Un lieu empreint également d'un atmosphère forcément plus sereine, plus propice à l'échange, comme le confirme l'artiste. "Il y a une sorte de pression de la ville, du mouvement, des gens, du passage, etc. Là les gens viennent discuter, il y a de l'échange. A Los Angeles par exemple, je suis resté dix jours sur ma nacelle, et quand je suis descendu pour signer, les gens ne savaient même pas que c'était moi qui avais peint cette façade."

De l'ombre à la lumière

Sur sa façade de calcaire, l'artiste vient d'entamer une fresque monumentale, qu'il terminera en trois ou quatre jours, pour permettre aux visiteurs de le voir en plein travail. Il s'agit d'un personnage féminin, très esthétique, sa marque de fabrique. Mais un graffiti un peu inspiré par le lieu tout de même. "Je vais élaborer des nouvelles techniques, des choses que je n'ai pas encore faites, et tout cela c'est grâce au lieu. Donc là j'ai mis les premiers coups de bombe qui me donnent les repères de mon personnage avec une peinture claire, et maintenant je suis passé à une bombe foncée, qui va me permettre de créer mon personnage. Lundi et mardi, je vais commencer à mettre la couleur."

Autres fresques monumentales peintes en 2016 © Radio France - Arnaud Racapé

Une oeuvre appelée à disparaître lors des prochaines éditions, ainsi va la vie des artistes de rue. Un conseil donc, venez voir travailler Hopare et ses compères graffeurs Astro et Pablito Zago, ça vaut le détour.

Faites-vous aussi emplâtrer

Albert, futur Jules César © Radio France - Arnaud Racapé

Egalement au programme de cette semaine très éclectique, du théâtre, des concerts (avec notamment la venue de l'orchestre de Dijon Bourgogne et du Choeur de l'Opéra de Dijon), mais aussi, c'est une nouveauté, la présence de trois artistes plasticiens, qui proposent de mouler votre silhouette de la tête aux pieds... dans le plâtre ! A l'image d'Albert, cet habitant de Nuits Saint-Georges, qui a servi de modèle à un futur Jules César.

Trois artistes plasticiens réalisent ces silhouettes © Radio France - Arnaud Racapé

Chaque "modèle" inspire de nouveaux personnages aux artistes © Radio France - Arnaud Racapé

Chacun peut se prêter au jeu de "l'emplâtrement" © Radio France - Arnaud Racapé

Au final ce sont 200 personnages de plâtre qui seront installés sur le site.