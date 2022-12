Ville ambassadrice pour le Téléthon, la ville de Guebwiller prête à se mobiliser

La ville de Guebwiller est ambassadrice cette année du Téléthon. La commune alsacienne est aux côtés de Dijon, Lorient et Cassis, pour mobiliser pour les promesses de dons au 36 37, pour lutter contre les myopathies. Des tas d'animations sont prévues à partir de ce vendredi 18h jusqu'à 1h du matin. Mais aussi samedi de 10h à minuit.

Louise Ekland et Nelson Monfort en direct de Guebwiller

Dans le couvent des Dominicains, à suivre un flash mob , il y aura aussi des courses de caisses à savon, des fabrications de manalas, de l'escalade, une couse dans le vignoble. Il y a aussi la reconstitution de la célèbre "salle de bain" réalisée par le céramiste alsacien Théodore Deck. De petits carreaux seront mis en vente au profit du Téléthon et chacun pourra apposer son carreau sur la fresque. Il y aura aussi un concert de Claudio Capéo.

Ce sera autour de Louise Ekland et Nelson Montfort. Sur les 30h de direct sur France Télévisions, environ 45 minutes seront consacrées à Guebwiller. Mobilisez-vous et n'oubliez pas le 36 37.

France Bleu Alsace sera aussi en direct, entre 16h et 18h ce vendredi.

Une belle histoire entre Guebwiller et le Téléthon

La ville de Guebwiller a l'habitude de se mobiliser pour le Téléthon, elle s'appuie sur un grand tissus associatif. Les commerçants sont aussi dans le coup. Dans le Haut-Rhin, Guebwiller est la deuxième commune qui se mobilise le plus et rapporte le plus de promesses de dons. La première ville c'est Ribeauvillé.

Chaque année dans le Haut-Rhin, les promesses de dons sont évaluées à 600.000 euros. C'est 1,2 millions de promesses de dons dans le Bas-Rhin.