Ville de Noël d'Arras : découvrez les nouveautés de l'édition 2022

Arras voit (encore plus) grand pour son marché de Noël cette année. Transformé en 2021 pour devenir une "Ville de Noël" ouverte, avec des animations proposés dans tout le centre-ville, l'évènement se tiendra pendant cinq semaines du 25 novembre au 30 décembre 2022, soit une semaine de plus que l'an dernier.

Plus de chalets, terminé les files d'attente

Autre nouveauté : une centaine de chalets seront installés, soit presque deux fois plus que l'an dernier. Et pour respecter cette logique de ville ouverte, ceux-ci seront éparpillés sur plusieurs places du centre-ville : environ 70 chalets sur la Grand'Place, une trentaine sur la Place des Héros où se trouvera également le sapin géant, quatre chalets Place d'Ipswich et, pour la première fois, cinq chalets sur la Place du Théâtre. Cet étalement des animations fait également que les marchés hebdomadaires de la ville seront déplacés pendant toute la durée des festivités.

Comparé à ces dernières années, terminé aussi les files d'attente, les contrôles et les palpations de sécurité : il n'y a plus cette année de pass sanitaire, et le dispositif de sécurité est adapté au principe de la ville ouverte où les visiteurs peuvent circuler librement.

Budget et sobriété énergétique

Pour être à la hauteur de ses ambitions, la municipalité a revu le budget des festivités à la hausse : elle va débourser cette année 900 000 euros, contre 600 000 euros l'an dernier. Mais selon les élus, l'augmentation du nombre de chalets fait aussi rentrer plus de recettes dans les caisses de la mairie, ce qui fait que le budget s'équilibre.

Pour éviter de faire exploser les factures d'énergie, un effort a aussi été fait en termes de sobriété énergétique. D'abord, la piste de luge est abandonnée, de même que le tunnel de glace de l'an dernier. La patinoire et l'Ice World sont toujours là, mais le prestataire s'est engagé à réduire de 50 % leur consommation énergétique.

Par ailleurs, contrairement à l'an dernier où elles avaient débuté en début de mois, l'allumage des illuminations débutera cette année le 24 novembre.