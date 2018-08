La commune du sud Manche est la seule du département à avoir le label "Villes et Métiers d'Art". Elle vient de lancer un projet pour le faire savoir auprès de créateurs avec le slogan "Comme elles, installez-vous à Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles, France

L'idée est aussi d'attirer plus de visiteurs dans la ville et d'inviter de nouveaux créateurs à s'installer sur le territoire de la seule ville de la Manche à avoir le label "Villes et Métiers d'Art".

Villedieu Intercom qui pilote cette opération de développement économique veut ainsi montrer qu'il n'y a pas que le cuivre et la fonderie de cloches dans la cité avec ces quatre entreprises du patrimoine du vivant. Elle veut faire la promotion des nombreux créateurs installés dans la ville.

Le territoire est idéalement situé le long de l'autoroute A84 non loin du Mont-Saint-Michel et compte déjà près de 40 entreprises exerçant dans ce domaine des métiers d'art. Pour attirer de nouveaux artisans dans la ville, l'intercommunalité vient de créer un quartier des métiers d'art.

Elle propose aussi des aides à l'installation comme une participation aux loyers, la mise à disposition d'une vitrine ou encore du matériel publicitaire comme des drapeaux qui indiquent la présence de ces magasins.

Cinq créatrices artisans d'art entourées de la vice-présidente de Villedieu Intercom (à gauche) et de la directice de l'office de tourisme © Radio France - Frédérick Thiébot

Un parcours des métiers d'art à découvrir dans Villedieu-les-Poêles

A partir de cette semaine, une quinzaine de commerces de métiers d'art sera signalée par un autocollant sur le trottoir devant l'entrée. Et un jeu concours sous forme de parcours dans la ville permettra de déambuler sur près d'un kilomètre et demi du centre à la rencontre de ces créateurs. Des artisans qui réalisent des objets en céramique, de la chapellerie, mais aussi de l'horlogerie, des luminaires ou encore des bijoux et de la chaudronnerie décorative.