Villedieu-sur-Indre : une pétition pour sauver le château qui tombe en ruine

Villedieu-sur-Indre, France

C'est un dossier qui pourrait s'inviter dans la campagne pour les élections municipales. Le château de Villedieu-sur-Indre tombe progressivement en ruine. Il n'est pas totalement abandonné, puisque la société canadienne Opus en est le propriétaire. Mais le château n'est pas entretenu depuis plusieurs années. La végétation commence à fragiliser le monument.

Une pétition pour mettre la pression sur les propriétaires du château

C'est pour cela que l'association "Adopte un château" s'empare de la problématique. Elle vient de lancer une pétition en ligne pour sensibiliser les élus locaux et les habitants. "On sent que rien ne se passe, que les propriétaires n'ont pas envie de faire un projet et baladent un peu tout le monde. C'est rageant, c'est frustrant de voir ce château qui tombe en ruine", explique Julien Marquis, le délégué général de l'association. Lui-même s'est rendu à plusieurs reprises au château de Villedieu-sur-Indre.

"On s'est dit qu'on allait essayer de mettre un petit coup de pression populaire. Ça peut aussi permettre de fédérer plusieurs acteurs autour de nous"

Quelques solutions existent. La possibilité de faire un classement d'office contre l'avis du propriétaire. Les services de l'État pourraient alors obliger les propriétaires à faire des travaux. "C'est un peu la solution ultime. L'idée, c'est surtout de dire à Opus qu'ils ne font rien et qu'ils perdent de l'argent. C'est mieux de remettre le château en vente. Il y aura alors des personnes intéressées et la possibilité de construire des projets", est convaincu Julien Marquis. Le site du château avait été acheté un million d'euros par la société canadienne.

Un château menacé de disparition ?

Le maire de Villedieu-sur-Indre considère le château comme une verrue. Lui se bat pour que les propriétaires prennent soin du château. Il s'inquiète aussi des risques pour la sécurité de ses concitoyens. "On est dans une phase où d'ici peu le corps de logis et les deux tours vont disparaître. Il y a même la façade, du côté du golf, qui risque de s'effondrer", confirme Julien Marquis, de l'association Adopte un château.

"Pour moi, il y a un danger imminent. Il faut arrêter de faire l'autruche"

Pour Julien Marquis, le cas du château de Villedieu est loin d'être désespéré si des actions sont menées. "Un château comme celui-là, on peut y faire plein de projets. Les parties des dépendances, on peut y développer plein de choses", assure-t-il.

"Le patrimoine attire du monde, il crée de la richesse. Ne pas s'en occuper, c'est encore pire que de laisser fermer des usines"

La pétition en ligne a déjà rassemblé plus de 400 signatures.