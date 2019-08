Villefranche-de-Rouergue propose un spectacle aquatique gratuit

Le mercredi 21 et le jeudi 22 août, la ville de Villefranche-de-Rouergue présente un spectacle gratuit sur les berges de l'Aveyron. Les animations lumineuses aquatiques, proposées par la société aveyronnaise FWF Concept, auront lieu à partir de 22 heures.

Villefranche-de-Rouergue, France

Villefranche-de-Rouergue dompte la rivière Aveyron. Ce mercredi et ce jeudi soir, dès 22 heures, l'eau sera à l'honneur dans un grand spectacle féerique mêlant sons et lumières. La mairie a fait appel à la société FWF Concept, dirigée par l'aveyronnais Alexandre Mouly.

Seulement six entreprises sont spécialisées dans ce type d'animations aquatiques en France. L'entreprise aveyronnaise a déjà proposé des prestations similaires à dans les villes de Caussade et Parisot dans le Tarn-et-Garonne et Burlats dans le Tarn.

Pour cet événement inédit, FWF Concept prévoit une multitude de fontaines d'eau éclairées par le fond. Différents tableaux animeront les deux soirées. À la tête du projet, Alexandre Mouly, promet des animations spectaculaires. "C'est toujours magique de voir l'eau qui s'illumine. Nous avons des jets qui montent jusqu'à quatorze mètres de haut!"

Deux années de préparation

La municipalité a déboursé environ 8000 euros pour s'offrir ce spectacle haut en couleurs. Ce projet a nécessité près de deux ans et demi de préparation à la petite société familiale. Une longue préparation pour près de 45 minutes de show aquatique.

Un spectacle qui appelle d'autres projets sur les bords de l'Aveyron. Selon Laurent Tranier, premier adjoint à la mairie de Villefranche-de-Rouergue, la municipalité souhaite voir "d'autres activités se développent autour du point d'eau offert par le fleuve Aveyron qui traverse la ville".

Les spectateurs devront se placer sur le pont des Consuls ou sur les berges piétonnes de l'Aveyron pour pouvoir observer les animations.