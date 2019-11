C'est un record du monde qui se joue ce samedi 23 novembre à Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron. L'association des Produits et Saveurs du Rouergue va tenter de réaliser le plus gros gâteau à la broche jamais cuisiné.

Villefranche-de-Rouergue s'attaque au record du monde du plus gros gâteau à la broche !

Le gâteau à la broche préparé ce samedi 23 novembre sera évidemment bien plus imposant que celui-ci !

Villefranche-de-Rouergue, France

Spectacle culinaire au programme de la Festa Foies gras et Charcuteries ce samedi 23 novembre à Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron. Si vous y allez faire un tour, vous pourrez assister à une tentative de record du monde : celui du plus gros gâteau à la broche.

L'association des Produits et Saveurs du Rouergue, en partenariat avec l'Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT), se lancent ce défi démesuré.

600 œufs et 25 kilos de farine

Un moule de 2 mètres 40 est déjà en préparation avec les salariés de l'ESAT, structure d'insertion professionnelle. Pour l'appareil, les cuisiniers misent sur 600 œufs et 25 kilos de farine.

La pâte sera préparée le samedi matin. Le démarrage de la cuisson est prévu à 14 heures, salle des Treize Pierres. Le gâteau géant devrait être cuit trois heures plus tard, à 17 heures. Un huissier l'inspectera sous toutes les coutures pour dire si oui ou non, ce gâteau à la broche est homologué comme le plus gros du monde.

Record à battre : 63,8 kilos. Il a été établi en 2002 par un habitant de Calmont, en Haute-Garonne.