Villefranche-Sur-Mer : le championnat de France d'apnée en profondeur aujourd'hui et demain dans la rade

La compétition se déroule en sortie de rade de Villefranche-Sur-Mer, entre le Cap de Nice et le Cap Ferrat. Après une préparation sur le port de la Darse, les apnéistes sont emmenés sur la zone de plongée.

La zone de plongée des apnéistes, en bord de rade de Villefranche-Sur-Mer © Radio France - Julien Raymond

Pour Abdelatif Alouach, un plongeur-apnéiste, c'est le meilleur endroit en France pour pratiquer ce sport : "On n'a pas beaucoup de spots avec à la fois de la profondeur, assez proche de la côte et abrité du vent et de la houle. C'est en plus un endroit très calme qui permet de ne pas être trop speed lors d'une compétition".

Certains participants plongeront jusqu'à 80 mètres en retenant pendant 2 à 3 minutes leur respiration. "C'est avant tout une question de mental, de zenitude et surtout beaucoup de travail. J'ai mis presque 7 ans avant d'en arriver là", explique Sauveur Lococo, qui va tenter un plongeon à 60 mètres de profondeur.