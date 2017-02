Villeneuve-d'Ascq : une expo qui met la patate !

Vous croyez tout connaître sur la pomme de terre ? Cette exposition va vous surprendre. Visible au Forum des Sciences de Villeneuve-d'Ascq depuis début février, elle explique tout de A à Z sur ce féculent qui compte plus de 5.000 variétés.

Quel est le point commun entre un rouge à lèvre, une allumette et une couche-culotte? Ils contiennent tous les trois de la fécule de pomme de terre, également appelé amidon. "J'ai appris qu'on pouvait aussi faire de la colle et de l'alcool avec," ajoute Stéphanie, une maman lilloise, qui découvre l'exposition du Forum des Sciences avec son fils. Cette exposition de 200 m² permet de mieux connaitre cet aliment, qui a la particularité d'être à la fois un légume et un féculent. On compte plus de 5.000 variétés à travers le monde, dont 4.000 cultivées dans les Andes, là où les premières pommes de terre ont été cultivées il y a 8.000 ans. Dans la petite salle du Forum des Sciences, un film retrace d'ailleurs toute l'histoire de la patate.

2.000 visiteurs sont venus découvrir l'expo Patate! rien que le premier week-end. © Radio France - Maxime Bacquié

"On s'appelle Parmentier!" Mais aucun lien avec Antoine-Auguste

Cette exposition est plutôt destinée à un public jeune, avec des ateliers ludiques tels que ce dérivé du jeu Qui est-ce?, où les participants doivent deviner quelle variété de pomme de terre a choisi l'adversaire. "J'ai pris la bleu d'Artois," sourit Sophie, une lilloise au nom... prédestiné ! "On s'appelle Parmentier!" Mais aucun lien avec Antoine-Auguste Parmentier, le grand promoteur de la pomme de terre en Europe au 18e siècle. Cette exposition Patate! est visible depuis le 4 février. "Le premier week-end on a accueilli plus de 2.000 visiteurs, elle a déjà beaucoup de succès", se réjouit Franck Marsal, le directeur du Forum des Sciences. Vous avez le temps pour aller la découvrir puisqu'elle reste visible jusqu'au 3 septembre prochain.