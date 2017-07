Villeneuve en Scène accueille les théâtres en itinérance jusqu'au 22 juillet

Alors que se tiennent les Festivals d'Avignon in et off, à quelques centaines de mètres de là, c'est Villeneuve en Scène qui débute ce lundi, avec une autre programmation et une autre philosophie.

À l'ombre du Festival d'Avignon se cache celui de Villeneuve-lès-Avignon, Villeneuve en Scène. Plus discret, à taille humaine, convivial.

Le Festival des théâtres en itinérance débute ce lundi. Les 13 compagnies joueront dans la plaine de l'Abbaye sous chapiteau mais aussi dans plusieurs autres endroits de la ville. Cette 21e édition accueille jusqu'au 22 juillet au total plus de 200 artistes et techniciens, pour 13 jours de représentations.

Boris Loumagne a été parmi les premiers spectateurs Copier

Villeneuve en Scène c'est à la fois du théâtre, de la danse, du cirque ou des marionnettes.

"On a envie que les gens prennent le temps." - Bruno Albernhe

Brice Albernhe, le directeur, défend l'idée d'un événement apaisé :"On a envie que les gens prennent le temps. Le temps de rencontrer les artistes, du temps pour eux aussi : de manger, de boire un coup, d'être détendu. On a cette forte identité de festival doux, vert, de jardin du Festival d'Avignon."

Brice Albernhe, le directeur, évoque les "grands formats", les compagnies plus conséquentes Copier

À l'ombre, deux habituées sont bien contentes d'échapper à l'agitation avignonnaise : "Y'a pas la foule d'Avignon. Villeneuve c'est plus tranquille", remarque l'une. "Ca a un côté simple, vacances". Oui, renchérit sa voisine, "C'est beaucoup plus ludique, bon enfant".

L'ambiance, le charme bucolique de Villeneuve, c'est aussi ce qui a séduit Guillaume Fulconisse, Il est metteur en scène et Sa troupe présentera Edouard II... Entre deux roulottes et un chapiteau : "On adore l'imaginaire des caravanes et des camions qui partent en tournée. C'est peut-être une image d'Epinal, mais au départ dans l'idée du théâtre il y a l'idée des pensées qui voyagent, des pensées vagabondes... On la retrouve complètement ici.