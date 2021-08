Villeneuve-sur-Yonne : des arbres morts de la sécheresse ces dernières années, transformés en œuvres d'art

C'est une exposition pas comme les autres qui se tient ce week-end à la maison Les Relais à Villeneuve-sur-Yonne. Cette demeure avait accueilli à la fin du 19e siècle les artistes qu'on a appelé les Nabis : entre autres Edouard Vuillard, Pierre Bonnard et Toulouse-Lautrec. Et ce week-end vous pourrez voir des sculptures sur bois et des installations créées par des artistes d'aujourd'hui. Elles ont toutes été réalisées dans des arbres du parc, des arbres centenaires qui ont vu passer il y a 120 ans leurs illustres prédécesseurs.

La maison Les Relais à Villeneuve-sur-Yonne proposera aussi à l'avenir des concerts et des représentations de théâtre © Radio France - Renaud Candelier

Frédéric Houzé, propriétaire de la maison Les Relais et président de l'association des Amis du vieux Villeneuve est particulièrement satisfait de ce lien établi entre le passé et le présent : "c'est parti d'un événement un peu malheureux qui était la nécessité d'abattre certains vieux arbres qui avaient dépéri à cause de la sécheresse successive de ces dernières. On a transformé cet événement en quelque chose de positif et qui va dans le sens de notre projet, à savoir redonner une vie culturelle à ce lieu historique. La résultat va presque au-delà de mes espérances. Retrouver l'esprit de ces étés où il y avait cette communauté d'artistes qui venaient échanger, créer et aussi s'amuser. Nous avons reconstitué cette ambiance avec des gens qui sont revenus aussi créer, échanger, c'est une manière dont je voulais faire vivre le projet autour de cette maison."

Yvan Bigaud, sculpteur à Paris © Radio France - Renaud Candelier

Yvan Bigaud est sculpteur à Paris. Il a réalisé un nid en branchage, posé sur un immense tronc, et rempli d'oeufs colorés

Le projet de réhabilitation de la maison Les Relais à Villeneuve sur Yonne est soutenue par la fondation du patrimoine. Les artistes présentent également des œuvres au musée Carnot. Et si vous ne pouvez pas venir ce week-end, vous aurez une seconde chance lors des journées du patrimoine, du 17 au 19 septembre.

Sophie de Paillette, créatrice à Paris © Radio France - Renaud Candelier