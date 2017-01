A Villers-lès-Nancy l'équipe de France de handball a fait vibrer ses supporters !

L'ambiance était survoltée au gymnase de Villers-lès-Nancy avec la victoire des Experts dimanche ! L'équipe de France de handball a remporté le titre de champion du monde face à la Norvège, transportant de joie les supporters Villarois.

Au gymnase de Villers-lès-Nancy, ils étaient une bonne centaine à être venus regarder la finale du mondial de handball ce dimanche 29 janvier. Une projection organisée par la mairie et le club de handball de la ville. Beaucoup de joueurs licenciés étaient présents, mais pas seulement. "Les gens sont de plus en plus intéressés par le handball. C'est plaisant à regarder pour tout le monde, y'a plein de rebondissements", affirme Romain . Lui pratique ce sport depuis ses six ans.

Donner de l'importance au handball

"Je suis venue pour le plaisir d'être ensemble, explique cette mère de famille, le visage peinturluré aux couleurs de la France. On a envie que le handball se développe, qu'il ait la même réputation que le football... Ce sera peut-être jamais le cas mais ce genre de manifestations qui donnera de l'importance au handball".

Avec son bonnet, Silve était la seule supportrice aux couleurs de la Norvège dans le gymnase. © Radio France - Marie Roussel

Puis les premières notes de la Marseillaise résonnent, tout le gymnase entonne alors l'hymne national. Sauf Silve. La jeune Norvégienne se sent un peu seule dans cette salle largement acquise en faveur de l'équipe de France. En première période, les joueurs Scandinaves mènent le jeu. Pascal, l'air inquiet, veut rester tout de même confiant. "C'est pas un bon début. Il faut qu'ils se remettent mais on va laisser les Norvégiens se fatiguer un peu."

Allez les Bleus !

Devant l'écran géant, les Villarois se croiraient presque dans le stade de Bercy. Cette supportrice s'époumone avec sa trompette, alors que ses voisines agitent le drapeau bleu blanc rouge. Les chants "Allez les Bleus" s'enchaînent ; les cris de joie aussi au fur et à mesure que les Experts reprennent l'avantage.

Allez les Bleus ! Ambiance survoltée dans le gymnase de Villers pour suivre la finale du mondial de hand #FRANOR pic.twitter.com/MV0p6fr2zh — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) January 29, 2017

32-25 pour la France à cinq minutes de la fin, les Villarois sont rassurés. "On est bien", se réjouit le jeune Thibaut. Et puis au dernier coup de sifflet : ça y est. Les Français sont champions du monde de handball. Ils l'ont emporté 33 à 26 face aux Norvégiens. Dans ce petit gymnase, les supporters explosent de joie :