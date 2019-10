Vin chaud et étoffe : le programme du 29e marché de Noël de Mulhouse dévoilé

La ville de Mulhouse vient de dévoiler ce vendredi 18 octobre, le programme de son 29e marché de Noël. Il ouvrira ses portes le 23 novembre et les refermera le 29 décembre. Parmi les nouveautés : six nouveaux chalets, deux locomotives à marrons et l'incontournable étoffe.