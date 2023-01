Vincent Cassel et Romain Duris au Cinéville de Laval le 19 février pour "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan"

Vincent Cassel et Romain Duris à l'affiche de "Les Trois Mousquetaires"

C'est un évènement exceptionnel, en partenariat avec France Bleu Mayenne, qui aura lieu le 19 février au Cinéville de Laval. L'équipe d'un des films les plus attendus de l'année "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan", réalisé par Martin Bourboulon, assistera à la projection d'une avant-première avec le public mayennais. Ce long-métrage, qui dispose d'un budget colossal, a été tourné en partie à Saint-Malo.

Et les stars du film seront là : Vincent Cassel, Romain Duris, François Civil et Pio Marmaï qui tiennent les rôles respectivement de Athos, Aramis, D'Artagnan et Porthos. La mise en vente des places se fera à partir du lundi 16 janvier.