Vincent Lacoste nommé aux Césars pour le film "Amanda" tourné en Dordogne

La liste des nommés pour les Césars 2019 est connue. Parmi les films favoris figurent "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche, "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand avec 10 nominations. "En liberté", "Les Frères Sisters", "La Douleur", "Pupille", "Guy" et "Mademoiselle de Joncquières" recueillent aussi de nombreuses nominations.

Réponse le 22 février

Chez les acteurs, Edouard Baer, Romain Duris, Gilles Lellouche, Alex Lutz, Pio Marmaï, Denis Ménochet et Vincent Lacoste sont en lice pour décrocher un prix. Ce dernier est nommé pour son rôle dans "Amanda" de Mikhael Hers, un film tourné en grande partie à Périgueux et dans son agglomération en 2017. Ce drame, récompensé à La Mostra de Venise, raconte l'histoire d'un jeune homme qui va devoir prendre en charge sa nièce de sept ans après la mort de sa mère dans un attentat.

La cérémonie des Césars aura lieu le vendredi 22 février et sera présentée par l'acteur Kad Mérad.

Retrouvez l'interview de Vincent Lacoste et Mikhael Hers sur le plateau de France Bleu Périgord lors du dernier festival du film de Sarlat en novembre 2018 :