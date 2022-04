Vincent Lindon président du jury du 75 ème festival de Cannes

Vincent Lindon va succéder à Spike Lee pour présider le 75e Festival de Cannes.

Le nouveau président pourra compter sur les huit membres du jury.

Un autre français l'accompagnera dans cette quinzaine, c'est Ladj Ly, réalisateur et scénariste français. les autres membres du jury seront Rebecca Hall, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice britannico-américaine, Deepika Padukone, actrice et mannequin indienne, Noomi Rapace, actrice suédoise, Jasmine Trinca, actrice italienne, Asghar Farhadi, scénariste, réalisateur et producteur iranien et Jeff Nichols, réalisateur et scénariste américain et Joachim Trier, réalisateur et scénariste norvégien.

La dernière star française présidente du jury du Festival de Cannes c'était Isabelle Huppert en 2009.

Vincent Lindon a notamment été récompensé par le prix d'interprétation au Festival de Cannes 2015 et par le César du meilleur acteur en 2016 pour son rôle dans le film La Loi du marché (2015). Il a également fait une apparition remarquée dans le film récompensée de la palme d'or l'année passée, "Titane" de Julia Ducourneau. Il apparait au générique d'une centaine de films grand public ou plus confidentiel.

L'année passée, Spike Lee le président du festival de Cannes était omniprésent dans la cité du Cinéma, notamment grâce à sa présence sur les affiches un peu partout dans la ville.

