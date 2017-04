Tours : le Vinci accueille tout ce week-end le salon du tatouage

Tout le week end, une centaine de tatoueurs se réunissent au Vinci de Tours. L'occasion de faire connaitre au public un art encore décrié en France. Au programme : concours, démonstration et concerts.

Ils viennent de France et d'ailleurs. Mais ils ont tous une passion commune : le tatouage. Dès ce samedi, des centaines de tatoueurs professionnels seront au rendez vous du 9ème salon du tatouage, au centre des congrès de Tours. Chez les organisateurs comme chez les tatoueurs, on attend du monde. Et si le public de connaisseurs représentera surement la grande majorité des visiteurs, on attend également des novices.

" C'est l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas le tatouage de regarder un petit peu comment nous travaillons. On veut montrer que nous ne sommes pas des loubards ou des marginaux. Le tatouage est un véritable art.", explique Valentin, tatoueur professionnel dans le Vieux Tours.

Un art encore décrié

Car le tatouage reste un art connoté négativement, selon les principaux intéressés. Laura, cliente fidèle des salons de tatouage, ne voit pas pourquoi : "Il y a beaucoup d'a priori sur les tatouages et sur les tatoués. Une grande partie de la population pense que les tatoués ne sont pas des gens fréquentables."

Le rôle des médias

Dans les salons de tatouage tourangeaux, on s'accorde néanmoins à le dire : le tatouage se démocratise. "Les médias, que ce soit la télé, la radio ou la presse, ont compris que nous ne sommes pas des marginaux. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'année ça se développe vraiment. A Tours, un salon de tatouage ouvre tout les six mois. "

Peut être aussi grâce aux grands événements comme ce week end.