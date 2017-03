Vingt ans après, le festival Garorock grandit encore

Le festival Garorock 2017 se déroulera du 30 juin au 2 juillet sur la plaine de la Filhole à Marmande. La 21ème édition a été présentée ce mardi à Bordeaux. Le record d'affluence établi l'an dernier pourrait être battu, la capacité du site passant à 50.000 spectateurs.

Pour la 20ème édition, le festival Garorock avait duré une journée supplémentaire soit quatre jours. Et le record de spectateurs avait été pulvérisé avec 130.000 personnes accueillies sur le site de la Filhole. Cette année, il revient à un format plus classique, du vendredi au dimanche. En revanche, la capacité sera portée à 50.000 spectateurs chaque jour.

32 nouveaux noms pour compléter la programmation

"La programmation est essentielle, estime Ludovic Larbodie, le directeur et fondateur de Garorock. Même si l'accueil que l'on réserve au public et le lieu donnent envie aux gens de venir. On a été classé troisième festival de France derrière les Vieilles Charrues et le Hellfest, on aimerait bien être le premier. Les gens se retrouvent dans notre esprit et notre sens de la fête". Les premiers noms avaient déjà été annoncés. Les têtes d'affiche seront Justice, Phoenix, La Femme, London Grammar ou FFF. Trente-deux nouveau noms viennent compléter cette programmation. "On est très satisfait de la programmation proposée, affirme Ludovic Larbodie. Elle est rock, hip-hop, électro, très homogène. Elle est surtout festive, comme on le souhaitait".

La programmation du 21ème Garorock à Marmande. - © Garorock

La région représentée

Quelques artistes de la région seront sur scène : les basques de La Femme et de Berri Txarrak, les rochelais de Lysistrata ou encore la jeune libournaise Naya.

Garorock en chiffres :

Les principaux chiffres de l'organisation - © Garorock

Garocok se tiendra du 30 juin au 2 juillet. Le pass 3 jours (camping compris) coûte 120 euros. 90 euros pour le pass deux jours et 49 euros pour le pass 1 jour. La billetterie est ouverte sur le site du festival.