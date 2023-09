Vingt sites nordistes de mémoire de la Grande Guerre classés au patrimoine mondial de l'Unesco

Vingt cimetières et mémoriaux de la Guerre de 14-18 des Hauts-de-France font leur entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO ! Parmi les 139 sites de la Grande Guerre des Flandres, du Nord-Est de la France et de Belgique désormais inscrits dans la célèbre liste de l'organisation des Nations-Unies, on trouve quatorze sites du Pas-de-Calais et six du Nord.

Quels sont les six sites dans le Nord ?

Le cimetière militaire, à Fromelles.

Le VC Corner Australian Cemetery and Memorial (Cimetière et memorial australien VC Corner), à Fromelles.

Le Louverval Military Cemetery & Cambrai Memorial (Cimetière militaire Louverval et memorial de Cambrai), à Doignies.

Le cimetière allemand de la route de Solesmes & Cambrai East Military Cemetery (Cimetière militaire Cambrai East), à Cambrai.

La nécropole franco-allemande, à Assevent.

Le Quesnoy communal Cemetery extension (Extension du cimetière communal de Le Quesnoy), à Le Quesnoy.

Quels sont les 14 sites du Pas-de-Calais?

L'Indian Memorial and cemetery, Neuve Chapelle (Mémorial et cimetière indien de Neuve Chapelle), à Richebourg.

Le cimetière portugais de Richebourg-l’Avoué, à Richebourg.

Le Canadian National Vimy Memorial (Mémorial canadien de Vimy), à Givenchy-en-Gohelle.

Le Canadian Cemetery n°2 (Cimetière canadien n°.2), à Neuville-Saint-Vaast.

Le Givenchy Road Canadian Cemetery (Cimetière canadien Givenchy Road), à Neuville-Saint-Vaast.

Le Lichfield Crater, à Thelus.

Nécropole française de la Targette et La Targette British Cemetery (Cimetière britannique La Targette), à Neuville-Saint-Vaast.

Le cimetière allemand de Neuville-Saint-Vaast.

Le cimetière tchécoslovaque de Neuville-Saint-Vaast.

La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire.

Le cimetière Faubourg d’Amiens, Mémorial d’Arras et Mémorial d’Arras “Flying Services”, à Arras.

Le Dud Corner Cemetery et Loos Memorial (Cimetière Dud Corner et Mémorial de Loos), à Loos-en-Gohelle.

L'Etaples Military Cemetery (Cimetière militaire d’Etaples), à Etaples-sur-mer.

Le cimetière communal de Wimereux.

Un hommage aux soldats, et davantage de visiteurs sur ces sites

"On se réjouit de cette nomination. C'est une belle reconnaissance de la mémoire de nos soldats qui sont venus mourir en Europe pour la liberté de la France, et qui sont enterrés ici. Il y a 575.000 soldats du CommonWealth qui sont commémorés en France, dont une énorme majorité dans les Hauts-de-France. C'est le plus bel hommage que l'on peut leur rendre," réagit Pascal-Louis Caillaut de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), qui gère 51 des 139 sites.

Pour lui, l'étiquette est symbolique dans cette région marquée par la Grande Guerre : "Entre Lille et Arras, dès que vous tournez la tête, vous voyez un cimetière, un petit mémorial le long du chemin. C'est là que les soldats sont venus mourir d'Australie, du Canada, de la Grande Bretagne... Pour un habitant des Hauts-de-France, c'est particulièrement marquant." Un chiffre pour se rendre compte de l'importance de la région dans ce devoir de mémoire : "95% de nos 3.000 sites français sont situés dans les Hauts-de-France."

Concrètement, cette nomination devrait attirer plus de touristes. De quoi booster le tourisme mémoriel, et c'est une bonne nouvelle pour Pascal-Louis Caillaut : "Cela va clairement augmenter le nombre de visiteurs dans nos sites. C'est ce que l'on souhaite le plus, que des familles et des écoles viennent visiter nos sites, ce sont des endroits vivants. Cette distinction est un critère supplémentaire pour les faire connaitre dans le monde entier."

La liste des 139 lieux retenus par l'Unesco témoigne de son caractère planétaire : un cimetière portugais, un mémorial indien, ou encore le plus grand cimetière chinois de France, à Noyelles-sur-Mer (Somme), où sont inhumés 842 Chinois qui travaillaient pour l'armée britannique à l'arrière du front.