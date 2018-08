Emmaüs propose depuis samedi dernier, le 18 août, une boutique éphémère vintage dans les locaux d'Emmaüs, à Coulouneix-Chamiers. Une initiative qui correspond aux Vintage days, qui se dérouleront le 31 août et les 1er et 2 septembre à Périgueux.

Coulounieix-Chamiers, France

On connaît Emmaüs pour ses nombreux meubles, tapis, ses vêtements donnés chaque jour. En ce moment, à l'occasion des Vintage days, qui se dérouleront le 31 août et les 1er et 2 septembre à Périgueux, l'association vend aussi du vintage. À Coulouneix-Chamiers, dans les locaux d'Emmaüs, une boutique éphémère a été construite par un membre de l'association et des bénévoles pour accueillir ces belles pièces venues d'un autre temps.

Comme les vêtements, les bijoux sont remis en état par les bénévoles d'Emmaüs. © Radio France - Mathilde ERRARD

Dans la boutique, le job de Michelle Guehi, membre de l'association, est de trouver la pièce rare parmi tous les vêtements qui sont donnés chaque jour. Une robe, des bijoux, des ombrelles, des sacs ou encore des blousons en cuir, ces pièces originales intéressent des clients à la recherche de pièces uniques.

Une boutique ouverte jusqu'au 2 septembre

Cette boutique éphémère a ramené de nouveaux clients à Emmaüs, comme "un couple de Bordeaux, venus le jour de l'ouverture. Ils ont acheté un sac en crocodile dans la matinée, raconte Michelle. Ils sont ensuite revenus l'après-midi pour être sûrs ne pas manquer une belle pièce".

Chaque objet et vêtement sont remis en état par Michelle et les bénévoles avant d'être mis en vente.