Vintage Days en Dordogne : environ 2.000 voitures, motos et véhicules anciens ont défilé

Périgueux et Coursac sont de retour en 2022, c'est la fin des Vintage Days. Le bilan est bon pour l'organisateur même s'il estime qu'il faudrait un tiers de bénévoles en plus.

Des années 1900 aux années 70, Périgueux et Coursac étaient a fond dans le Vintage ce weekend du 3 et 4 septembre avec de nombreux défilés automobiles et en habits de l'époque sur les boulevards à Périgueux. Des amateurs, des passionnés et des curieux se sont prêtés au jeu de retourner dans le passé pendant quelques heures. Certains comme Patricia et Aurélie s'habillent en vintage tous les jours "c'est un art de vivre" explique Patricia, Périgourdine passionnée des années 40.

Aurélie et Patricia s'habillent en vintage tous les jours. © Radio France - Charlotte Jousserand

Environ 2.000 véhicules présents

Selon l'organisateur, Jean-François Videau, il est impossible de quantifier la fréquentation pour ces deux jours d'évènements à Périgueux et à Coursac. Il estime qu'il y a eu plus de monde qu'en 2019, date de la dernière édition avant la crise sanitaire. Ce qui est sûr c'est qu'environ 2.000 véhicules (voitures, moto, camions) ont participé à l'évènement.

Les véhicules anciens étaient exposés sur le parking Tourny et certains dans les rues du centre-ville © Radio France - Charlotte Jousserand

Jean-François Videau affirme avoir besoin de bénévoles en plus pour la prochaine édition l'an prochain. "Nous étions 70, 30 sur Périgueux, 40 sur Coursac, il nous en faut 30 de plus" explique-t-il.

Une brocante "vintage" était organisée ce dimanche place de la Clautre à Périgueux. © Radio France - Charlotte Jousserand