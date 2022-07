Un violon sur le sable : la préface de ce festival royannais par Philippe Tranchet son créateur

Philippe Tranchet est le créateur du festival "Un violon sur le sable" qui se déroule à Royan jusqu'au 30 juillet. Pour France Bleu La Rochelle, il nous livre des souvenirs et des anecdotes sur ce rendez-vous des mélomanes.

Philippe Tranchet : Pour résumer "Un violon sur le sable", je vous propose cette histoire qui est devenue la préface du festival. J'avais dû écrire un texte il y a une vingtaine d'années, pendant un concert, où j'avais aperçu un gamin qui était au premier rang, juste devant la scène, entouré de ses parents. Il avait la bouche ouverte et de plus en plus grande au fur à mesure que la soprano qui était devant lui montait dans les aigus. Cela m'a donné l'idée d'écrire un texte qu'on a gardé finalement.

Les violons de mon enfance à Royan

La préface du festival "Un violon sur le sable", un texte de Philippe Tranchet.

Il me plaît de croire que plus tard, bien plus tard, l'enfant qui, ce soir, est assis sur le sable se souviendra devenu grand qu'autrefois, déjà, il y avait des drôles de chanteuses qui chantaient fort et haut et qu'à la fin des étoiles de feu tombaient sur leur robe.

Parce que le violon sur le sable fabrique des souvenirs d'enfance pour ces mômes qui, patiemment, attendent le feu d'artifice final. Il se souviendra aussi qu'il y avait du sable et que maman prenait une couverture pour s'asseoir sur la plage avant de préférer un siège en vieillissant.

Il se souviendra toujours de quelques musiques là bas, à Royan, celles déjà entendues sur une pub à la télé d'autrefois. D'ailleurs, c'est sur l'une d'entre elles que la cousine me prit la main.

Ces airs, ils les écoutent aujourd'hui devenus grands. Et ce soir, il emmène son fils à son premier violon pour que plus tard...

Dommage que Grand-Mère ne soit plus là.

Philippe Tranchet : Un petit texte qui se termine en forme d'ellipse parce qu'on ne sait pas ce qui allait se passer. C'est vrai que cette préface, les gens se l'ont appropriée et y font très souvent référence dans les courriers et les messages qu'ils nous adressent. Parce que cela ressemble à leur histoire, cette histoire de transmission.

Une petite anecdote qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps alors que je marchais sur la plage. Il y a une dame âgée qui est venue vers moi en me disant : Excusez moi de vous déranger, Monsieur Philippe. Je voulais juste vous dire que chaque été, j'accueille mes petits enfants. Ils sont quatre et avant chaque concert, je les emmène au fond du jardin, sous un olivier. Je leurs sert à boire une grenadine et je leur lit systématiquement la préface d'un violon sur le sable. Mais j'avoue que je n'arrive pas à lire la dernière phrase…

La préface du festival "Un violon sur le sable" Copier

► Un violon sur le sable, la programmation 2022