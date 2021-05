Virtual Band Solidaire à Laval : vous n'allez pas au spectacle ? Envoyez votre avatar

Les artistes sur scène, votre avatar dans la salle : c'est ce que vous propose le Virtual Band Solidaire, le 20 mai prochain, à l'initiative des Rotary Clubs et de la Jeune Chambre Economique de Laval, au bénéfice des épiceries solidaires. Un spectacle totalement innovant.

Puisque vous ne pouvez toujours pas aller au spectacle, envoyez donc votre avatar ! C'est ce que propose le Virtual Band Solidaire, le 20 mai prochain, à l'initiative des Rotary Clubs et de la Jeune Chambre Economique de Laval, au profit des épiceries solidaires. Sur scène, les artistes, dans la salle les avatars. Mais, des avatars qui peuvent interagir, applaudir, siffler, chanter, danser, et qui peuvent communiquer avec les artistes, via de grands écrans visibles depuis la scène.

Comment créer son avatar ?

Votre avatar, ce sera vous, dans la salle de spectacle réelle. Vous pouvez l'habiller, le coiffer, le maquiller à votre gré, lui mettre un chapeau sur la tête ou des lunettes, comme bon vous semble. Pour cela, vous devez aller, avant lundi 17 mai au soir, à minuit, sur la plateforme The 4th Place et vous réinventer en quelques clics. Une opération possible grâce à Laval Virtual.

Vitual Band Solidaire le 20 mais - Nathalie Chezot

Demandez le programme

Au programme de cette soirée exceptionnelle : Archimède, le duo des frères lavallois, EZPZ pour le hip-hop, EZPZ, DJ Ibano et, pour la partie comique, l'une des têtes d'affiche du festival de Montreux, Yann Stotz.

Pour vous inscrire, suivre le lien de la billetterie. Les informations complémentaires sur la page Facebook du Virtual Band Solidaire.

Virtual Band Solidaire - Nathalie Chezot

Tout au bénéfice des épiceries solidaires

Pour vous inscrire, 10 euros la place, 5 euros pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Si vous ne souhaitez pas assister au spectacle, vous pouvez vous inscrire quand même, c'est pour la bonne cause : tous les bénéfices sont destinés aux épiceries solidaires de Laval.